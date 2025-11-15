ألمع النجوم يتسابقون على لقب ترايثلون دبي اليوم

تشهد منافسات ترايثلون دبي T100 العالمي، تنافساً قوياً بين ألمع النجوم من مختلف دول العالم في سباق فئة المحترفين المقرر اليوم، والذي يوجد فيه نخبة من أفضل الرياضيين يتقدمهم الثنائي متصدر الترتيب العام للجولة العالمية، وهما النيوزيلندي هايدن وايلد والبريطانية كيت وو.

وينظّم الحدث من قبل منظمة رياضيي الترايثلون المحترفين والاتحاد العالمي للترايثلون، وبدعم من مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ويقام خلال تحدي دبي للياقة البدنية 30X30.

كما تم الإعلان عن تأكيد نجاح عودة الفعالية مجدداً إلى دبي، مع إعلان الروزنامة العالمية لجولات ترايثلون T100 العالمية، والذي توجد فيه دبي للعام الثالث على التوالي، وتستضيف النسخة المقبلة في الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2026.

ويستهدف الثنائي هايدن وايلد وكيت وو، مواصلة التمسك بصدارة ترتيب موسم «السباق إلى قطر»، وهو ما أكداه خلال لقاء اليوم الإعلامي المفتوح الذي أقيم في قرية البطولة عند مضمار ميدان بدبي.

ويصل وايلد إلى دبي متسلحاً بسلسلة انتصارات استثنائية، بتحقيقه الفوز في جميع مشاركاته الخمس هذا الموسم، في كل من سنغافورة، ولندن، والريفييرا الفرنسية، وإسبانيا، وولونجونج. وهي قصة عودة مميزة للنجم النيوزيلندي، الذي كان يسابق الزمن بعد حادث دراجة مروع في اليابان في مايو الماضي، تسبب له بثقب في الرئة، وستة كسور في الضلوع، وخضوعه لعملية جراحية في لوح كتفه اليسرى.

وفي فئة السيدات، قدمت كيت وو أداء مميزاً، حيث صعدت إلى منصة التتويج في جميع سباقات T100 التي شاركت فيها هذا الموسم، وحققت انتصارات في سنغافورة، وأخيراً في وولونجونج، لتتقدم بفارق تسع نقاط على مواطنتها لوسي تشارلز-باركلي، بطلة العالم مرتين في مسابقة الرجل الحديدي.