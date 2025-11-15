لجنة لاكتشاف المواهب في اتحاد السلة برئاسة حمدان سعيد

أعلن اتحاد كرة السلة، أمس، عن تشكل لجنة تهدف لاكتشاف المواهب (لاعبي المستقبل)، تتولى وضع الآليات والخطط اللازمة في اكتشافهم وصقلها بالشكل الأمثل الذي يخدم اللعبة والمنتخبات الوطنية.

وقال رئيس اتحاد السلة عبداللطيف الفردان: «جاء القرار إيماناً بأهمية اكتشاف ورعاية الموهوبين في المراحل السنية المختلفة، والعمل على تنمية قدراتهم وتوجيه طاقاتهم بما يسهم في إعداد جيل متميز يخدم منتخباتنا الوطنية». وأضاف: «تم تشكيل اللجنة برئاسة عضو مجلس إدارة الاتحاد الأمين المساعد رئيس لجنة (3X3)، حمدان سعيد الزعابي، وتضم في عضويتها كلاً من مدير المنتخبات راشد النقبي، وعادل محمد صقر من نادي النصر، وعلي الحتاوي من نادي شباب الأهلي، ومحمد عبدالحميد الحوسني من نادي الوحدة، وخالد عبيد غابش من نادي الشارقة، إضافة إلى المدير الفني للاتحاد والمنتخبات الوطنية الدكتور منير بن الحبيب».