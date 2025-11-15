74 خيلاً في ثاني سباقات مضمار جبل علي

ينطلق في الثانية من ظهر اليوم، السباق الثاني في الموسم الجديد لمضمار (جبل علي)، ويتضمن سبعة أشواط، خصص الشوط الأول منها للخيول العربية الأصيلة، يقابلها ستة أشواط للخيول المهجنة الأصيلة، يرعاها عدد من المؤسسات والشركات الرائدة في الدولة، بإجمالي جوائز تبلغ 620 ألف درهم، وينافس على ألقابها 74 من أفضل الخيول المحلية والدولية.

وخصص الشوط الأول لمسافة 1000 متر، بمشاركة 16 من الخيول العربية الأصيلة للفئة المبتدئة بعمر أربع سنوات فما فوق، على لقب «كأس بورشه» وقيمة جوائز تبلغ 50 ألف درهم.

وتواصل الإثارة طريقها، إلى الشوطين الخامس والسادس المصنفين ضمن فئة «التكافؤ» البالغ جوائز كل منهما 120 ألف درهم، مع بطولة السرعة برعاية «سلسلة الإمارات لسباقات السرعة» واستقطب 9 من نخبة خيول مسافة 1000 متر رملي، ويتبع بـ(كأس طيران الإمارات) الذي استقطب بدوره سبعة من خيرة جياد مسافة الميل (1600 متر) رملي.