أحمد عبداللطيف: الفوز على شقيقي حامد «متعة إضافية»

أكد لاعب ارتكاز المنتخب الوطني لكرة، السلة أحمد عبداللطيف، المنتقل هذا الموسم إلى نادي الشارقة، أن الفوز على شقيقه الأصغر حامد، والالتحامات التي جمعتهما على أرضية الملعب، زادت من متعة الانتصار الصعب الذي حققه «الملك» على حساب فريقه السابق شباب الأهلي، أول من أمس، في الجولة الختامية من ذهاب الدور التمهيدي لبطولة الدوري.

ونجح الشارقة في العودة من صالة منافسه شباب الأهلي بنتيجة الفوز (110-106)، في انتصار منح «الملك» فض الشراكة مع «فرسان دبي»، والانفراد بالمركز الثاني برصيد 13 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن النصر «المتصدر»، فيما أدت خسارة شباب الأهلي إلى تراجعه للمركز الثالث، والدخول في شراكة مع البطائح برصيد 12 نقطة.

وسجل أحمد عبداللطيف 12 نقطة لفريقه الشارقة، مقارنة بنجاح شقيقه الأصغر في تسجيل 15 نقطة، منها تسع نقاط من الرميات الثلاثية.

وقال أحمد عبداللطيف لـ«الإمارات اليوم»: «مواجهة فريقي القديم تحمل بعداً عاطفياً، خصوصاً أنني على أرضية الملعب كنت مضطراً للالتحام مع شقيقي الأصغر في مواجهة ظلت النتيجة معلقة فيها حتى الثواني الأخيرة».

وأضاف: «الروح الرياضية كانت حاضرة على أرضية الملعب، والخروج بنتيجة الفوز مثّل متعة إضافية في مباراة لعبتُ خلالها أمام شقيقي الأصغر، في التحامات كان يغلب عليها دائماً الحرص على تقديم الأداء الذي يخدم فريقينا جنباً إلى جنب مع الاستمتاع باللعب».

وأوضح: حرصنا طيلة المباراة على استفزاز بعضنا من خلال كلمات معتادة فيما بيننا أبرزها «لن تسجل» و«حاول مرة أخرى»، إلا أن الكلمة الأكثر استخداماً فيما بيننا كانت «هاف فن» أو استمتع باللعب، وهي ذاتها التي تبادلناها في المصافحة التي جمعتني وشقيقي في نهاية المباراة. وعن وجوده مع فريقه الجديد الشارقة، قال أحمد: «أدين بالفضل لفريقي القديم شباب الأهلي الذي تدرجت برفقة أشقائي الثلاثة في صفوفه، سواء شقيقي الأكبر محمد الذي أبعدته الإصابة عن الملاعب، أو حامد الأخ الأصغر، إلا أن الانتقال إلى الشارقة منحني الفرصة وتحت إشراف المدرب القدير عبدالحميد إبراهيم، لإثبات الذات، وتطور الأداء، خاصة على صعيد المركز رقم (4) الذي عادة ما كنت أجد صعوبة في الحصول على دقائق لعب فيه مع (الفرسان) في ظل تواجد أكثر من لاعب على صعيد هذا المركز، أبرزهم الدولي قيس عمر».

يذكر أن أحمد عبداللطيف وشقيقيه محمد وحامد، من أسرة تعشق كرة السلة، وهم أبناء عبداللطيف عبدالإله، أحد لاعبي الرعيل الأول للمنتخب الوطني، بعد أن نجح من بوابة «الأهلي» سابقاً ويعرف حالياً «شباب الأهلي» في عام 1984 من بلوغ المنتخب الوطني، وتحقيق إنجازات كانت أبرزها فضية بطولة العالم العسكرية في سورية عام 1988.