موزة الشامسي بطلة العالم في «شطرنج الهواة»

حققت لاعبة المنتخب الوطني ونادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، موزة ناصر الشامسي، إنجازاً محلياً وعربياً هو الأول من نوعه، بتتويجها بلقب بطولة العالم للهواة، التي اختُتمت منافساتها في مدينة فرنغاكا الصربية، بمشاركة واسعة من نخبة اللاعبات من مختلف دول العالم. ونجحت البطلة الإماراتية في فرض سيطرتها على البطولة منذ جولاتها الأولى حتى التتويج، لتتقدم على بطلة كازاخستان إيلا كونيشبيه، التي حلت في المركز الثاني، فيما جاءت لاعبة الهند ديشا يو إيه في المركز الثالث.

ويمثل اللقب العالمي إنجازاً نوعياً جديداً يُسجَّل باسم نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، باعتباره أول لقب عالمي فردي في تاريخ النادي، وثاني بطولة عالمية يحققها بعد فوزه العام الماضي ببطولة العالم لفرق الشطرنج السريع، ليواصل النادي ترسيخ مكانته «مؤسسة رياضية مجتمعية عالمية».

وشدد الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، على أن الإنجاز يرسخ هوية النادي، ورؤيته كمؤسسة رياضية مجتمعية عالمية، مؤكداً أن أبناء الإمارات قادرون على تحقيق الإنجازات العالمية في مختلف المجالات.

وقال: «ما قدمته موزة الشامسي هو تتويج لمسيرة عمل جماعي، ومستوى متقدم من الاحترافية، ونشعر بفخر كبير لكون اللقب العالمي يُسجَّل باسم الدولة وباسم نادي العين».

من جهته، اعتبر رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، تريم مطر تريم، إنجاز موزة ناصر الشامسي بمثابة صفحة جديدة في تاريخ اللعبة، مؤكداً أن اتحاد اللعبة سيعمل على هذا الإنجاز لتحقيق مزيد من النجاحات الدولية في الفترة المقبلة.

بدورها، أعربت البطلة العالمية موزة الشامسي عن فخرها الكبير بهذا اللقب، وقالت لـ«الإمارات اليوم»: «أهدي هذا الإنجاز العالمي إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى حكام الإمارات، وإلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وإلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، تقديراً لدعمهم المتواصل للشباب والرياضة، وإلى أسرتي ومدربي وكل من وقف إلى جانبي. هذا اللقب العالمي يُعد مسؤولية كبيرة، وبداية لطموحات أكبر في المستقبل».

