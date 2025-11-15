قمة ساخنة بين الشارقة والعين.. والأرقام تدعم الوحدة أمام خورفكان

تنطلق منافسات الدور ربع النهائي لكأس رابطة المحترفين (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم) اليوم بمواجهتين قويتين، عندما يستقبل الوحدة في الساعة 16:50 مساء على استاد آل نهيان ضيفه خورفكان، ويشهد اللقاء الآخر قمة ساخنة بين الشارقة وضيفه العين في الساعة 19:30.

وستكون مواجهة «العنابي» و«النسور» هي الثالثة بين الطرفين في تاريخ المسابقة، بعدما تبادلا الفوز في موسم 2021–2022؛ حين انتصر الوحدة على أرضه بهدف دون رد، قبل أن يرد خورفكان بفوز 3-2، غير أن بطاقة التأهل حسمها «العنابي».

ويدخل الوحدة المباراة بأفضلية الأرقام على ملعبه، إذ لم يتعرض لأي خسارة في آخر سبع مباريات خاضها في البطولة على استاد آل نهيان، محققاً خمسة انتصارات وتعادلين، كما لم يشهد الملعب أي تعادل سلبي للوحدة في البطولة منذ أكتوبر 2015 أمام العين، بعدما سجل الفريق أهدافاً في آخر 28 مباراة متتالية على أرضه.

وفي المقابل، يسعى خورفكان إلى وضع حد لسلسلة نتائجه السلبية في الدور ربع النهائي، بعدما أخفق في تحقيق أي فوز خلال أربع مباريات سابقة في هذا الدور.

وتميل مباريات الفريق خارج ملعبه إلى الطابع الهجومي، إذ لم يخلُ أي من آخر 19 لقاء له في البطولة خارج أرضه من الأهداف، وهي سلسلة ممتدة منذ آخر تعادل سلبي له في نوفمبر 2020 أمام العين.

ويمتلك الوحدة سجلاً قوياً في الدور ربع النهائي، بخوضه 12 مباراة انتصر في ست منها وتعادل ثلاث مرات مقابل ثلاث هزائم، ما يعزز موقعه كأحد أبرز المرشحين للتقدم نحو المراحل النهائية للمسابقة.

وفي المباراة الثانية، يستقبل الشارقة على ملعبه فريق العين، في مواجهة تجمع بين فريقين يمتلكان تاريخاً طويلاً في البطولة، وطموحاً مشتركاً لمواصلة التقدم في النسخة الحالية.

وشهدت البطولة خمس مواجهات سابقة بين الفريقين، فبينما تفوق العين في اثنتين منها، وانتهت مباراتان بالتعادل، فقد حقق الشارقة فوزاً واحداً كان الأبرز عندما توّج باللقب في نهائي عام 2023 على حساب العين. وقد اتسمت مواجهات الفريقين السابقة بالإثارة وغزارة الأهداف، حيث شهدت تسجيل 17 هدفاً بمعدل 3.4 أهداف في المباراة الواحدة، منها 10 أهداف للعين مقابل سبعة للشارقة، ما يعكس الطابع الهجومي المتوازن بين الطرفين.

وشارك الشارقة في تسع مباريات ضمن الدور ذاته، حقق خلالها فوزين وتعادل مرتين وتعرض للخسارة في خمس مناسبات. في المقابل فإن العين يمتلك سجلاً متبايناً في الدور ربع النهائي، إذ خاض 12 مباراة فاز في أربع منها وتعادل في ثلاث وخسر خمس مباريات.