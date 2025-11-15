كوزمين: خالد عيسى ردّ بشجاعة وأثبت قيمته وأهميته في المنتخب

أشاد مدرب المنتخب الوطني، الروماني أولاريو كوزمين، بالأداء القوي الذي قدّمه حارس المرمى خالد عيسى خلال مواجهة العراق، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، أول من أمس، في ذهاب الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وقال كوزمين لـ«الإمارات اليوم»: «كانت مباراة صعبة جداً، واحدة من أصعب المواجهات التي خاضها المنتخب في مشوار التصفيات، انتهى الشوط الأول من المواجهة بالتعادل في أبوظبي، ويتبقى الشوط الثاني في البصرة، حيث سنقاتل من أجل الفوز وتحقيق التأهل».

وأضاف: «خالد عيسى أراد أن يثبت نفسه بعد الخطأ الذي ارتكبه في مباراة قطر، وقدّم أداءً بطولياً يُظهر شخصيته القوية وإصراره على الدفاع عن مرمى المنتخب، هذا هو خالد الذي نعرفه، حارس يمتلك شخصية قيادية وروحاً عالية».

وكان خالد عيسى قد نال جائزة أفضل لاعب في مباراة العراق، بعدما أنقذ مرمى «الأبيض» من أهداف محققة في شوطي المباراة، منها انفراد صريح للاعب العراقي علي الحمادي في الشوط الأول، وتحليقه خلف كرة رأسية تصدى لها ببراعة كادت تسفر عن هدف في توقيت صعب على المنتخب. وأكد كوزمين أن أداء المنتخب شهد تفاوتاً بين اللاعبين، قائلاً: «بعض اللاعبين قدّموا مستوى رائعاً، وآخرون لم يظهروا بالمستوى المطلوب، لكن هذا طبيعي في مثل هذه المواجهات الصعبة، وعلينا الآن أن نلعب بقلب شجاع أمام فريق قوي سيحظى بدعم جماهيري كبير في العراق».

وتعليقاً على أداء حكم المباراة، قال: «مازلت أشاهد الهدف الملغى وركلة الجزاء غير المحتسبة، الحكم أعرفه جيداً، وغالباً ما يحاول إظهار قوة شخصيته بعدم احتساب الحالات التي تكون بنسبة 50% لصالح أصحاب الأرض».

وعن فرصة المنتخب في مباراة الإياب وهل من الممكن الصعود؟ قال كوزمين: «سنحاول بكل ما نملك، وسنقاتل حتى اللحظة الأخيرة، لا تقلقوا».

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة الإياب في 18 نوفمبر الجاري في مدينة البصرة، في مباراة حاسمة لتحديد المتأهل إلى المرحلة التالية من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

