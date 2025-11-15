خمينيز: الحكم لم ينصف «الأبيض».. ومباراة البصرة أصبحت معقدة

أكد لاعب المنتخب الوطني ونادي الوصل نيكولاس خمينيز، أن مهمة «الأبيض» أصبحت معقدة بعد تعادله مع العراق 1-1، أول من أمس، في ذهاب ملحق الدور الخامس لتصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وقال خمينيز لـ«الإمارات اليوم» إن المنتخب كان يرغب في تحقيق الفوز والاستفادة من خوض اللقاء أمام حضور جماهيري كبير على استاد محمد بن زايد، موضحاً: «دخلنا اللقاء بهدف واحد، وهو تحقيق الفوز للحصول على أفضلية قبل خوض مباراة الإياب في البصرة، ولكن لم يحالفنا التوفيق».

وأضاف: «لم نلعب بشكل جيد في الشوط الأول، بينما تحسن الأداء في الشوط الثاني، حيث سيطرنا على وسط الملعب وتحكمنا في الكرة بشكل جيد، كما صنعنا أكثر من فرصة، لكننا لم نستفد منها بالشكل المطلوب».

وتابع: «مباراة الإياب في البصرة أصبحت معقدة، ولكن يجب علينا أن نذهب من أجل تحقيق الفوز، وأن نقاتل لنيل بطاقة التأهل إلى الملحق العالمي لتصفيات كأس العالم».

وأشار لاعب المنتخب الوطني إلى أن قرارات الحكم لم تكن موفقة في بعض الحالات، مؤكداً في الوقت نفسه ضرورة الاستعداد الجيد لمباراة الإياب، وقال: «قرارات الحكم لم تكن منصفة في بعض الحالات، ولكن علينا إغلاق ملف هذه المباراة والتفكير في المباراة الثانية بالعراق، حيث يجب على اللاعبين تحمّل المسؤولية وتقديم كل ما لديهم في لقاء الإياب».

وأضاف: «يجب ألا نكرر ما حدث في الشوط الأول، حيث كنا نخسر الكرة بسهولة، وصنع المنافس أكثر من فرصة خطرة أمام مرمانا. علينا أن نتعلم من هذه الأخطاء ونتجنب تكرارها في البصرة».

وشدد خمينيز على أن مواجهة العراق ستكون مفصلية في مشوار المنتخب نحو بلوغ نهائيات كأس العالم، مشيراً إلى أن الفريق يدرك تماماً حجم التحدي وأهمية تحقيق الفوز بعد الفرصة التي ضاعت أمام قطر في الجولة الماضية، إلى جانب إهدار فرصة الفوز في أبوظبي. وقال: «يجب أن يزداد الإصرار والحماسة والرغبة لدى اللاعبين لتعويض ما فات، خصوصاً أن المنتخب يملك القدرة على العودة بقوة إذا حافظ على تركيزه واستثمر الفرص في المواجهة المقبلة».

وأضاف: «مباراة العراق ستكون صعبة للغاية، لكننا نعرف كيف يلعبون جيداً، وهدفنا أن نظهر بصورة أفضل منهم ونفرض أسلوبنا في أرض الملعب. نريد أن نقدم مباراة كبيرة تليق باسم المنتخب، وسنقاتل من أجل تحقيق الفوز ومواصلة المشوار في التصفيات لأننا نؤمن بحظوظنا في الوصول إلى كأس العالم». واختتم: «التحضير للمباراة المقبلة سيكون على أعلى مستوى، وسنعمل مع الجهاز الفني على دراسة كل التفاصيل الخاصة بمنتخب العراق. نحن ندرك أن المنافس قوي، لكننا سنكون جاهزين ذهنياً وبدنياً، وسنلعب من أجل الفوز فقط. هدفنا أن نسعد الجماهير ونرد لهم الثقة التي منحونا إياها».

