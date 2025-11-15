إسماعيل راشد: وضع «الأبيض» أكثر صعوبة لكننا نثق باللاعبين وكوزمين

أكد مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم إسماعيل راشد، أن التعادل أمام منتخب العراق في مباراة الذهاب ضمن الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026، لم يكن النتيجة التي كان يطمح إليها الجهاز الفني واللاعبون، مشدداً على أن الفريق يمتلك العزيمة والإصرار لتعويض النتيجة في لقاء الإياب الثلاثاء المقبل في البصرة.

وقال إسماعيل راشد لـ«الإمارات اليوم»: «كان من المفترض أن نفوز على ملعبنا وأمام هذا الجمهور الكبير. اللاعبون قدموا كل ما لديهم، واستبسلوا في الدفاع والهجوم، ولم نُوفق في الدقائق الأخيرة، خصوصاً في اللقطة التي أُلغِي فيها هدف بداعي التسلل.. هذه هي كرة القدم، فيها فوز وخسارة وحظوظ تتبدل في لحظة».

وأضاف: «صحيح أن الوضع أصبح أكثر صعوبة بعد التعادل، لكننا نثق بلاعبينا والجهاز الفني، ونعرف أنهم سيقدّمون كل ما لديهم من أجل إسعاد الجماهير الإماراتية. سنذهب إلى العراق من أجل الفوز، لا يوجد أي بديل آخر».

وتوجه إسماعيل راشد بالشكر إلى الجماهير التي ملأت مدرجات استاد محمد بن زايد، مؤكداً أن حضورهم الكبير كان حافزاً قوياً للاعبين، وقال: «الجمهور ما قصّر، بيّض الله وجوههم، فمنذ فترة طويلة وأنا أتابع المنتخبات الوطنية، لكنني لم أشهد مثل هذا التفاعل والحماسة من قبل، كنا نتمنى أن نهدي جمهورنا هذا الفوز في الذهاب، لكن قدر الله وما شاء فعل، وأمامنا 90 دقيقة جديدة في البصرة سنقاتل فيها من أجل تحقيق النتيجة التي نستحقها».

واختتم مدير المنتخب: «لدينا ثقة كبيرة بلاعبي المنتخب وقدرتهم على العودة بقوة، وسنكون على مستوى الطموح والمسؤولية في المباراة القادمة، فهناك فريق واحد سيتأهل فقط، وهدفنا أن يكون هذا الفريق هو الإمارات».