استدعاء لاعب النصر جوستافو لمعسكر «الأبيض»

استدعى مدرب المنتخب الوطني، الروماني أولاريو كوزمين، لاعب فريق النصر جوستافو أليكس للانضمام إلى معسكر «الأبيض» المقام في أبوظبي، تحضيراً لمواجهة منتخب العراق في إياب الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ويأتي استدعاء جوستافو أليكس ضمن مساعي الجهاز الفني لتعزيز صفوف المنتخب بعناصر إضافية قادرة على تقديم الإضافة الفنية في المواجهة المقبلة في البصرة، خصوصاً بعد التعادل 1-1 في مباراة الذهاب على استاد محمد بن زايد في أبوظبي.