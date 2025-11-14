علاء الدين زهير: «الأبيض» سيعود من العراق ببطاقة الترشح       

وعد مدافع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، علاء الدين زهير، بالعودة من البصرة ببطاقة الترشح للدور الأخير من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وقال زهير في تصريحات بعد مباراة الذهاب أمام العراق، التي أقيمت في استاد محمد بن زايد أمس، وانتهت بالتعادل 1-1: «قدمنا شوطاً أول أقل من المطلوب بسبب الضغوط النفسية التي كانت واقعة على اللاعبين، أعتقد أننا تحسنا في الشوط الثاني، وأضعنا العديد من الفرص التي كان من الممكن أن تُرجح كفتنا بالفوز»، وأضاف: «مازالت لدينا الفرصة في مباراة العودة، وأعتقد أن حظوظ المنتخبين متساوية في التأهل، ولكننا نعد جماهيرنا بأن نُحقق الفوز في تلك المواجهة».