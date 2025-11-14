يعقوب الحمادي: لا توجد ركلة جزاء لـ «الأبيض» أمام العراق

أكد الخبير التحكيمي، يعقوب الحمادي، أن الحكم الأسترالي، شون إيفانز، أدار مباراة الإمارات والعراق التي انتهت بالتعادل 1-1، أمس، بكفاءة عالية، وقال إن المباراة، التي أقيمت على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، لم تشهد أي اختبار حقيقي لقدراته التحكيمية، وأن إلغاء الهدف الذي سجله لاعب «الأبيض» كايو لوكاس كان قراراً سليماً.

وقال الحمادي لـ«الإمارات اليوم»: «لا توجد أي ضربة جزاء مستحقة للمنتخب الإماراتي خلال اللقاء، وما حدث من جانب مدافع العراق مع المهاجم الإماراتي داخل الصندوق لا يرتقي إلى قرار من الصافرة، وكان قرار الحكم صحيحاً بالكامل».

وتطرق الحمادي إلى إلغاء هدف الإمارات الذي سجله كايو لوكاس في الدقيقة 95، موضحاً أن القرار كان صحيحاً بنسبة 100%: «الحالة كانت تسللاً واضحاً على اللاعب الإماراتي، وقد احتسبها مساعد الحكم وتم تأكيدها من قبل تقنية الفار بشكل دقيق».

وأضاف: «الحكم الأسترالي استطاع فرض شخصيته على المباراة رغم صعوبتها وحالة الحماس التي كان عليها لاعبو المنتخبين، ولعل الأبرز أنه لم يشهر البطاقة الصفراء إلا مرة واحدة طوال اللقاء، وهو دليل على تحكمه الجيد في مجريات المباراة».

واختتم الحمادي تصريحاته، قائلاً: «أستحق الحكم تقييم 8.3 من 10، وهي نسبة مرتفعة جداً لأي حكم».