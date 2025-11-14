العماري: العراق أهدر الفوز على «الأبيض»

قال لاعب المنتخب العراقي، أمير العماري، إن منتخب بلاده أضاع فوزاً كان في المتناول على ملعب محمد بن زايد، مؤكداً أن فريقه سنحت له ثلاث فرص محققة للتسجيل لم تُستغل بالشكل المطلوب.

وأضاف بعد المباراة، التي أقيمت أمس، وانتهت بالتعادل (1-1): «واصلنا الهجوم في الشوط الثاني، لكننا اصطدمنا بمستوى الحارس خالد عيسى الذي كان بلا شك أحد نجوم المباراة».

وأضاف العماري: «من الطبيعي أن يضغط الفريق الإماراتي في نهاية المباراة، لكن دفاعنا كان في قمة عطائه، وحافظنا على التعادل، ما منحنا أفضلية قبل لقاء العودة، نعد جماهيرنا بتحقيق الفوز على ملعبنا في البصرة».