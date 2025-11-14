مباريات اليـوم

المصدر:
  • الإمارات اليوم
التاريخ:

ودية

اليابان - غانا 14:20

كوريا الجنوبية - بوليفيا 16:00

عمان - السودان 17:00

أنغولا - الأرجنتين 20:00

أوزبكستان - مصر 20:00

السعودية - ساحل العاج 20:30

تونس - الأردن 21:30

المغرب - موزمبيق 22:00

تصفيات كأس العالم (أوروبا)

بولندا - هولندا 23:45

لوكسمبورغ - ألمانيا 23:45

كرواتيا - جزر الفارو 23:45

كأس العالم للناشئين

البرتغال - بلجيكا 16:30

سويسرا - مصر 17:00

فرنسا - كولومبيا 17:30

الأرجنتين - المكسيك 18:45

البرازيل - باراغواي 19:45

أميركا - المغرب 19:45

