مباريات اليـوم
ودية
اليابان - غانا 14:20
كوريا الجنوبية - بوليفيا 16:00
عمان - السودان 17:00
أنغولا - الأرجنتين 20:00
أوزبكستان - مصر 20:00
السعودية - ساحل العاج 20:30
تونس - الأردن 21:30
المغرب - موزمبيق 22:00
تصفيات كأس العالم (أوروبا)
بولندا - هولندا 23:45
لوكسمبورغ - ألمانيا 23:45
كرواتيا - جزر الفارو 23:45
كأس العالم للناشئين
البرتغال - بلجيكا 16:30
سويسرا - مصر 17:00
فرنسا - كولومبيا 17:30
الأرجنتين - المكسيك 18:45
البرازيل - باراغواي 19:45
أميركا - المغرب 19:45
