بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات الجمباز تنطلق اليوم

تنطلق، اليوم، منافسات بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات الجمباز، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، بمشاركة أكثر من 600 لاعب ولاعبة من مختلف المستويات والأعمار، يمثلون 17 أكاديمية ومركز تدريب من داخل الدولة وخارجها، وسط أجواء مليئة بالحماس والإبداع والتحدي، وتقام البطولة بالتعاون مع مركز ستامينا الشريك التنظيمي للبطولة.

وذكر مجلس دبي الرياضي، في بيان صحافي، أن البطولة تنطلق في نسخة جديدة موسّعة تشهد تنافساً على أعلى المستويات، حيث تُقام المنافسات في وقت واحد بمركزَي ستامينا 11 وأسبير، بمشاركة أكاديميات من السعودية وقطر، فيما يحلّ الفريق البريطاني للأكروبات ضيفَ شرف لتقديم عروض فنية واستعراضية شيقة تضيف بُعداً جمالياً للبطولة، ما يعكس الاهتمام الإقليمي والدولي بهذا الحدث الرياضي المميز.

وقالت المؤسس والمدير التنفيذي لمركز «ستامينا 11»، فرح شاور: «يأتي الموسم الثالث من بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات الجمباز ليجسّد تطور رياضة الجمباز في دبي والمنطقة، من خلال منافسة تجمع بين الاحترافية والمتعة. هدفنا هو توفير بيئة محفزة للمواهب الشابة لتقديم أفضل ما لديهم، وترسيخ مكانة دبي وجهة رياضية عالمية».

وأضافت أن الحدث يشهد استعدادات مكثّفة وجهوداً متواصلة من فريق العمل لتقديم تجربة تنظيمية استثنائية، مؤكدة أن المشاركة الواسعة من الأكاديميات الخليجية والدولية تعكس المكانة المتنامية للبطولة على خارطة الجمباز الإقليمي.

ويتيح الحدث الدخول المجاني للجمهور الراغب في متابعة المنافسات، التي تنطلق عند الساعة الثالثة مساءً، وتشمل عروضاً افتتاحية للفريق البريطاني إلى جانب عروض مميزة للاعبين الصغار من الأكاديميات المشاركة.

وفي ختام المنافسات سيتم تكريم الفائزين والفائزات بالميداليات، تقديراً لأدائهم ومهاراتهم في مختلف المستويات.

ويأتي تنظيم هذه البطولة في إطار الجهود المتواصلة لمجلس دبي الرياضي، لتعزيز مكانة دبي وجهة رياضية عالمية، ودعم مختلف الرياضات بما فيها رياضة الجمباز التي تشهد إقبالاً متزايداً من الشباب والناشئين في السنوات الأخيرة، ويحرص المجلس على تنمية الشراكة مع القطاع الخاص.