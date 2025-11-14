«اتحاد الفروسية» يعتمد مشاركة المرأة في بطولات التقاط الأوتاد           

أعلن اتحاد الإمارات للفروسية والسباق الموافقة على مشاركة العناصر النسائية في بطولات التقاط الأوتاد، تمهيداً لتكوين فريق نسائي للمشاركة في البطولات المحلية والدولية.

وأوضح، في بيان، أمس، أن المشاركة المميزة للفارستين، شيخة مبارك المنصوري وميرة الخزرجي، في فعاليات الموسم الجديد بقرية بوذيب في أبوظبي، ومدينة دبي الدولية للقدرة، تفتح الباب أمام ظهور العديد من الفارسات خلال الفترة المقبلة.

من جهته، أكد الأمين العام للاتحاد، الدكتور غانم محمد الهاجري، حرص الاتحاد على كل البرامج التطويرية لتمكين المرأة من المهارات التنافسية، وتوفير البيئة المناسبة لممارسة الأنشطة الرياضية في رياضة الفروسية، وتبنّي المبادرات التي تسهم في تطوير قدراتها.

وأضاف أن المرأة تحظى بنصيب كبير من الاهتمام في اتحاد الفروسية، بما يسهم في دعم الدور الريادي لدولة الإمارات، في تعزيز كل البرامج التي ترسخ المكانة المرموقة للمرأة الإماراتية في كل المجالات.