ربع نهائي كأس الرابطة.. يُلعب «في الظل» بغياب 35 لاعباً دولياً

تواصل الأندية استعداداتها المكثفة لمباريات ربع نهائي كأس رابطة المحترفين لكرة القدم (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي)، وسط ظروف استثنائية تُلقي بظلالها على المنافسة، وسيُلعب هذا الدور «في الظل»، لارتباط عدد كبير من اللاعبين مع المنتخب الوطني في مهمته أمام نظيره العراقي في الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم، كما سيغيب 35 لاعباً دولياً التحقوا بمنتخباتهم الوطنية، ما قد يقلل من مستوى المتابعة والإثارة المعتادة في مثل هذه المرحلة من البطولة.

وتنطلق مواجهات ربع النهائي، غداً، بمباراة تجمع الوحدة وخورفكان في الساعة 4:50 مساءً على استاد آل نهيان، تليها مواجهة قوية بين الشارقة والعين على استاد الشارقة، في الساعة 7:30 مساءً، وتُستكمل المباريات، بعد غدٍ، بقمتين مرتقبتين، حيث يستضيف شباب الأهلي جاره النصر على استاد راشد، في الساعة 4:50 مساءً، بينما يحل الوصل ضيفاً ثقيلاً على الجزيرة في الساعة 7:30 مساءً.

الشارقة والجزيرة

يُعد الشارقة أكثر الفرق تأثراً بغياب ثمانية لاعبين دوليين دفعة واحدة، يتقدمهم ماركوس ميلوني، وخالد الظنحاني، ولوان بيريرا، وماجد راشد، وحارب عبدالله، وكايو لوكاس (المنتخب الوطني)، إلى جانب فراس بالعربي (تونس)، ويونغ تشو (كوريا الجنوبية).

ويأتي الجزيرة في المركز الثاني من حيث الغيابات بسبعة لاعبين، إذ يفقد خدمات علي خصيف، وريتشارد أكونور، وخليفة الحمادي، ومحمد ربيع، وعبدالله رمضان، وبرونو أوليفيرا (المنتخب الوطني)، وإبراهيم عادل الذي التحق بمنتخب مصر.

أما العين فيفقد خدمات ستة لاعبين أساسيين، بداية من خالد عيسى، وكوامي كودو، ويحيى نادر (المنتخب الوطني)، ورامي ربيعة (مصر)، وكاكو (باراغواي)، وسفيان رحيمي (المغرب).

شباب الأهلي والوحدة.. غيابات مؤثرة

يغيب عن شباب الأهلي خمسة لاعبين دوليين مؤثرين، بداية من حمد المقبالي، وجاستون سواريز، ويحيى الغساني، وسلطان عادل (المنتخب الوطني)، وسعيد عزت الله (إيران)، في حين يفتقد الوحدة خدمات خمسة لاعبين، يتقدمهم روبن فيليب، ولوكاس بيمنتا، وعلاء زهير، وكايو كانيدو (المنتخب الوطني)، ومحمد قرباني (إيران).

ويتساوى الوصل وخورفكان في عدد الغيابات، إذ يفتقد كل فريق لاعبين اثنين، فيغيب عن الوصل نيكولاس خيمينيز وعلي صالح (المنتخب الوطني)، فيما يفتقد خورفكان دوجاي وون (كوريا الجنوبية)، وطارق تيسودالي (المغرب).

النصر.. الاستثناء الوحيد

يُعد النصر النادي الوحيد في ربع النهائي الذي لن يغيب عنه أي لاعب من المنتخب الأول، وذلك في مفارقة لافتة، بعدما استبعد المدرب كوزمين ثلاثي الفريق زايد الزعابي، ومحمد عبدالباسط، وجستافو أليكس، من القائمة الدولية الأخيرة، رغم مشاركتهم سابقاً في الملحق أمام عمان وقطر، واقتصر تمثيل (العميد) على أربعة لاعبين في المنتخب الأولمبي، هم: سولومن سوسو، وعدلي محمد، وعلي عبدالعزيز، وأحمد رائد.

إياب بصفوف مكتملة

ستُقام مباريات الإياب، يومَي 29 و30 نوفمبر الجاري، بحضور اللاعبين الدوليين، إذ سيكون التوقف الدولي قد انتهى، ما يُنذر بمباريات أكثر ندية وإثارة، وبحضور جماهيري أكبر في مرحلة الحسم.

. 8 لاعبين يغيبون عن الشارقة في مباراة العين.