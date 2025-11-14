6 لاعبين يمثلون «أبيض البولينغ» في «أولمبياد الصم»

غادرت، أمس، بعثة المنتخب الوطني للبولينغ لرياضة الصم، متجهة إلى العاصمة اليابانية طوكيو، للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية لـ«الصم» المقامة خلال الفترة بين 15 و26 نوفمبر الجاري.

ويترأس بعثة المنتخب رئيس لجنة الإمارات لرياضة الصم، عبدالله خليل أهلي، وتضم البعثة الجهازين الفني والإداري، المكونين من شاكر علي، وخالد محمد آل علي، وحمد الدرمكي، ومترجم لغة الإشارة عبدالله الجبيني.

ويمثل المنتخب كل من اللاعبين: أيمن المقبالي، وطارق شهاب، وعدنان معلمي، وعدنان الجابري، وعلي الجابر، ووليد رضوان.

وأكد رئيس لجنة الإمارات لرياضة الصم، عبدالله أهلي، في تصريحات صحافية، أن المشاركة في طوكيو تمثل ثمرة عمل وجهد طويلين من التحضيرات التي خاضها اللاعبون بروح عالية.

بدوره، أعرب الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية الإماراتية، ذبيان المهيري، عن تمنياته للبعثة بتحقيق نتائج مشرفة في العرس «الأولمبي»، مؤكداً أن مشاركة رياضيي الصم في هذا المحفل العالمي تجسد اهتمام القيادة ودعهما المتواصل لأصحاب الهمم في مختلف المجالات الرياضية.