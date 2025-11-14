5 مشاهد فنية لافتة لفريق «الإقامة وشؤون الأجانب دبي» في دوري الصالات

فرض فريق الإقامة وشؤون الأجانب - دبي واقعاً جديداً في منافسات الموسم الحالي لكرة قدم الصالات، باستحواذه على أبرز الأرقام والمشاهد، متصدراً الترتيب العام، ومتفوقاً فنياً على أبرز فرق البطولة، ويحتل لاعبوه قمة الهدافين، والمركز الثاني في اللعب النظيف.

«الإمارات اليوم» ترصد خمسة مشاهد فنية تؤكد قدرات عالية لفريق الإقامة وشؤون الأجانب - دبي، على النحو التالي:

فوز

نجح فريق الإقامة وشؤون الأجانب - دبي في الفوز على فريق البطائح في آخر جولة (4-3)، ويُعتبر البطائح الفريق الأقوى في كرة الصالات خلال المواسم الماضية، والأكثر فوزاً بالبطولات.

الصدارة المبكرة

نجح فريق الإقامة وشؤون الأجانب - دبي في الانفراد بصدارة الترتيب برصيد تسع نقاط من ثلاث مباريات، دون أن يتعرض لأي نتيجة سلبية طوال الموسم. وتُعد صدارة نادرة، إذ اعتاد جمهور الصالات على مشاهدة أحد فريقي البطائح أو خورفكان في القمة.

هدافون

يوجد ثلاثة لاعبين من فريق الإقامة وشؤون الأجانب - دبي ضمن العشرة الأوائل لهدافي الموسم الحالي، في مشهد يعكس القدرة الهجومية لمعظم لاعبي الفريق، بينما ينفرد البرازيلي دانيل بينهيرو كامارغو بصدارة هدافي دوري الصالات برصيد ثمانية أهداف، أبرزها «هاتريك» في مرمى كلباء، إضافة إلى الهدف الثالث في مرمى البطائح.

وصافة اللعب النظيف

يأتي فريق الإقامة وشؤون الأجانب - دبي في المركز الثاني في قائمة اللعب النظيف، التي يتصدرها فريق خورفكان ببطاقتين صفراوين، إذ نال فريق الإقامة أربع بطاقات صفراء فقط، ولم يتلقَّ أي بطاقة حمراء، من بين الفرق التي تنافس على الصدارة، في حين تلقى البطائح ست بطاقات صفراء وواحدة حمراء.

أفضل خط دفاع

ينفرد فريق الإقامة وشؤون الأجانب - دبي بكونه صاحب أفضل خط دفاع بين فرق البطولة، إذ اهتزت شباكه بستة أهداف فقط، يليه خورفكان (ثمانية أهداف)، ثم شباب الأهلي وكلباء (11 هدفاً).