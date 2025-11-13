مدرب منتخب الإمارات كوزمين ينتقد الحكم على طريقته.. ويؤكد: «أعرفه جيداً»!

أكد مدرب منتخب الإمارات، الروماني أولاريو كوزمين، أن «الأبيض» لا يزال يمتلك فرصة عبور المنتخب العراقي وإكمال طريق التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 على الرغم من التعادل بلقاء الذهاب 1-1 في أبوظبي، مشيراً إلى أن «المنتخب سيقاتل حتى اللحظة الأخيرة، وأن هذه المواجهة تمثل اختباراً حقيقياً لقوة شخصية اللاعبين».

وعلّق كوزمين في المؤتمر الصحافي عقب المباراة على أداء حكم المباراة، قال: «ما زلت أشاهد الهدف الملغي وركلة الجزاء غير المحتسبة، الحكم أعرفه جيداً، وغالباً ما يحاول إظهار قوة شخصيته بعدم احتساب الحالات التي تكون بنسبة 50% لصالح أصحاب الأرض».

ورداً على سؤال «الإمارات اليوم» حول كيفية تحويل الضغوط إلى عامل إيجابي: «بعد المباراة تحدثت مع اللاعبين في غرفة تبديل الملابس وقلت لهم إن أمامنا شوطاً ثانياً في العراق، ولا تزال لدينا فرصة يجب أن نحارب من أجلها».

وأضاف كوزمين: «المنتخب العراقي قوي ويمتلك لاعبين في الدوريات الأوروبية، لكن الأمور ما زالت تحت السيطرة، المباراة في البصرة ستكون مصيرية، وهي فرصة لإثبات شخصية المنتخب لأنها ليست مباراة ودية، بل مواجهة بحجم النهائي.»

وعاد للحديث عن مجريات اللقاء، وقال: «كانت مباراة صعبة ومتوازنة، استقبلنا هدفاً مبكراً من خطأ كلّفنا الكثير، ونجح المنافس في استغلال الكرات الثابتة بشكل جيد، في المقابل، كان خالد عيسى مميزاً وأنقذنا من عدة فرص خطرة».

وأضاف: «في الشوط الثاني تحسن الأداء وسجلنا هدفاً ثانياً وتم إلغاؤه بداعي التسلل، لكننا لا نزال نؤمن بحظوظنا وسنقاتل عليها حتى النهاية».

وختم كوزمين حديثه مشيداً بالحضور الجماهيري الكبير، وقال: «أجمل ما في المباراة كان الحضور الجماهيري. لم أشاهد مثل هذا في الإمارات من قبل، سنلعب في البصرة أمام جماهير غفيرة، وعلينا أن نكون أكثر صلابة وتركيزاً، أحياناً ضغط الجمهور على أصحاب الأرض ينقلب ضدهم، لذلك علينا أن نتعامل مع هذه الأجواء وكأنها جزء من مهمتنا».