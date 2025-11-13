مدرب العراق: لم نفكر في الخروج بالتعادل أمام الإمارات

وصف مدرب المنتخب العراقي، الأسترالي غراهام أرنولد، التعادل الإيجابي 1-1 أمام منتخب الإمارات بأنها تمنحهم أفضلية خطف بطاقة التأهل إلى الملحق العالمي المؤهل إلى مونديال 2026، مؤكداً أن منتخب «أسود الرافدين» لم يكن يهدف لتحقيق التعادل وإنما الانتصار.

وأضاف أرنولد في مؤتمر صحافي عقب اللقاء: «لقد أهدرنا الكثير من الفرص في الشوط الأول بالتحديد، كان يمكننا الخروج فائزين حتى بأربعة اهداف، صحيح أن النتيجة تمنحنا أفضلية نسبية، لكن علينا أن نكون أكثر حذراً في مباراة الإياب، لأن المنتخب الإماراتي يمتلك خطورة كبيرة في الكرات العرضية.»

وتابع المدرب الأسترالي: «لا تزال هناك مباراة في ملعبنا، وعلينا أن نستفيد من عامل الأرض والجمهور، أتمنى أن تمتلئ المدرجات وأن يكون جمهورنا اللاعب رقم 12، حتى نجعل المهمة أكثر صعوبة على المنتخب الإماراتي.»

وعن تقييمه لأداء منتب الإمارات، قال أرنولد: «المنتخب الإماراتي يملك عناصر قوية، وقد أعددنا أنفسنا جيداً لمواجهته. في الشوط الأول قدمنا أداءً جيداً وأنا راضٍ عنه، لكن الشوط الثاني كان مختلفاً تماماً، ولم نحافظ على نفس الإيقاع».