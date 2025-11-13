الخبير التحكيمي يعقوب الحمادي: لا توجد ركلة جزاء لـ«الأبيض» أمام العراق

أكد الخبير التحكيمي يعقوب الحمادي أن الحكم الأسترالي شون إيفانز أدار مباراة الإمارات والعراق بكفاءة عالية، وقال إن المباراة لم تشهد أي اختبار حقيقي لقدراته التحكيمية، وأن إلغاء الهدف الذي سجله لاعب «الأبيض» كايو لوكاس كان قراراً سليماً.

وقال الحمادي لـ «الامارات اليوم»: «لا توجد أي ضربة جزاء مستحقة للمنتخب الإماراتي خلال اللقاء، وما حدث من جانب مدافع العراق مع المهاجم الإماراتي داخل الصندوق لا يرتقي إلى قرار من الصافرة، وكان قرار الحكم صحيحاً بالكامل».

وتطرق الحمادي إلى إلغاء هدف الإمارات الذي سجله كايو لوكاس في الدقيقة 95، موضحاً أن القرار كان صحيحاً بنسبة 100%: «الحالة كانت تسللاً واضحا على اللاعب الإماراتي، وقد احتسبها مساعد الحكم وتم تأكيدها من قبل تقنية الفار بشكل دقيق».

وأضاف: «الحكم الأسترالي استطاع فرض شخصيته على المباراة رغم صعوبتها وحالة الحماس التي كان عليها لاعبو المنتخبين، ولعل الأبرز أنه لم يشهر البطاقة الصفراء لمرة واحدة طوال اللقاء، وهو دليل على تحكمه الجيد في مجريات المباراة».

واختتم الحمادي تصريحاته قائلاً: «أستحق الحكم تقييم 8.3 من عشرة، وهي نسبة مرتفعة جداً لأي حكم يدير مباريات في كرة القدم، وتعكس الأداء الاحترافي الذي قدمه خلال مواجهة صعبة ومتوترة مثل هذه».