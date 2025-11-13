علاء الدين زهير: «الأبيض» سيعود من العراق ببطاقة التأهل

وعد مدافع المنتخب الوطني لكرة القدم، علاء الدين زهير، بالعودة من البصرة ببطاقة الترشح للدور الأخير من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وقال زهير في تصريحات بعد مباراة الذهاب أمام العراق: «قدمنا شوط أول أقل من المطلوب بسبب الضغوطات النفسية التي كانت واقعة على اللاعبين، أعتقد أننا تحسنا في الشوط الثاني، وأضعنا العديد من الفرص التي كان من الممكن أن تُرجح كفتنا بالفوز».

وأضاف: «مازال لدينا الفرصة في مباراة العودة وأعتقد أن حظوظ المنتخبين متساوية في التأهل ولكننا نعد جماهيرنا بأن نُحقق الفوز في تلك المواجهة».