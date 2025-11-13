32 ألف مشجع في مباراة الإمارات والعراق

شهدت مباراة الإمارات والعراق التي أقيمت اليوم الخميس في استاد محمد بن زايد بأبوظبي حضور 32 ألف مشجع.

وأقيمت المباراة ضمن الملحق الآسيوي المؤهل إلى الملحق العالمي المؤهل بدوره إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وتقام مباراة العودة في استاد البصرة الدولي يوم 18 نوفمبر الجاري.

وشكل الحضور الجماهيري لوحة فنية جميلة، حيث تزيت المدرجات بأعلام ولافتات تشجيعية ما اثر بشكل إيجابي على المباراة التي خرجت قوية ومثيرة.