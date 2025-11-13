الشارقة يهزم شباب الأهلي في مباراة شهدت 216 نقطة بدوري السلة

حقق الشارقة فوزاً مستحقاً على مضيفه شباب الأهلي بنتيجة (110-106) في لقاء جمعهما اليوم، لحساب الجولة الختامية في ذهاب الدور التمهيدي من بطولة الدوري العام، في مباراة قمة شهدت النتيجة الأكبر من حيث إجمالي النقاط (216 نقطة) التي سجلت في مباريات هذا الموسم.

وافتتحت الجولة، يوم أمس، بفوز النصر على مضيفه الجزيرة (104-67)، والبطائح على ضيفه الوحدة (102-50).

واحتاج الشارقة لضمان انتصاره إلى نيل لاعبيه الأفضلية بنتائج الربعين الأول والرابع بواقع (36-23 و28-19)، فيما لم يتمكن شباب الأهلي من حسم اللقاء لصالحه رغم نيل لاعبيه الأفضلية بنتائج الربعين الثاني والثالث (29-24 و35-22).

وبختام مرحلة الذهاب، أكد النصر جدارته بصدارة الترتيب العام بالعلامة الكاملة برصيد 14 نقطة، فيما حسم الشارقة المركز الثاني برصيد 13 نقطة، بفارق نقطة عن كل من شباب الأهلي والبطائح.