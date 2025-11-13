تشكيل اللجنة التنفيذية لمجلس الشرف بنادي النصر برئاسة مطر الطاير

أصدر الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي النصر الرياضي، القرار رقم (4) لسنة 2025 بتشكيل اللجنة التنفيذية لمجلس الشرف، برئاسة مطر محمد الطاير، وضمّت في عضويتها كلاً من مروان أحمد بن غليطة نائباً للرئيس، وعبدالله جاسم بن كلبان، وقاضي سعيد المروشد، وأحمد هاشم خوري، وخالد أحمد بن الشيخ مجرن، وعبدالله سيف الحثبور، وعبدالله سالم بن طوق، وموزة سعيد المري، وناصر أمان آل رحمة، ومنذر أكرم جمعة، ومنى دويش بوسمرة، ومنصور رحمة الفلاسي مقرراً للجنة.

ويأتي هذا التشكيل في إطار تعزيز دور مجلس الشرف في دعم استراتيجية نادي النصر وتطوير منظومته الإدارية والرياضية بما يخدم تطلعات المرحلة المقبلة.