جمهور الإمارات يفاجئ مشجعي العراق برسالة مؤثرة

شهد استاد محمد بن زايد اليوم حضوراً جماهيرياً إماراتياً مبهراً خلال مواجهة المنتخبين الإماراتي والعراقي، أمس، في الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026، حيث امتلأت المدرجات بما يتجاوز الـ 35 ألف متفرج في أجواء استثنائية جسدت شغف الجمهور ودعمه الكبير لـ«الأبيض».

ووفقاً لما أعلنه الاتحاد العراقي لكرة القدم، فقد حصل جمهور «أسود الرافدين» على 2134 تذكرة، ليشارك في رسم لوحة كروية مميزة عنوانها الروح الرياضية والأخوة بين الشعبين.

وتوافد المشجعون إلى استاد محمد بن زايد قبل انطلاق المباراة بأربع ساعات كاملة، في مشهد يعكس مدى الحماس والترقب الكبير للمواجهة المصيرية.

وشهدت المنطقة المحيطة بالملعب أجواء احتفالية رائعة، حيث حملت الجماهير أعلام الإمارات، فيما تزينت السيارات بصور اللاعبين وعبارات التحفيز للمنتخب الوطني.

وعند دخول اللاعبين إلى أرضية الميدان، استقبلهم الجمهور بطريقة مؤثرة عبّرت عن فخرهم وثقتهم بهم، واستمر الهتاف والتشجيع الحماسي طوال مجريات اللقاء دون انقطاع.

ولم تقتصر المشاهد الجميلة على تشجيع اللاعبين والحماس الكبير أثناء المباراة، بل برزت لفتة راقية من أبناء الدولة تجاه جمهور العراق، حيث كان في استقبالهم خارج الملعب عدد من الأطفال يحملون مكبرات صوتية ويرددون عبارات الترحيب: «مرحبا بجمهور العراق في بلدهم الثاني، حياكم في الإمارات»، في مشهد يعكس قيم التسامح والضيافة التي تميز الدولة.

كما فوجئ المشجعون العراقيون داخل المدرجات بوجود قصاصات ورقية على المقاعد كتب عليها «الإمارات تحب العراق»، في مبادرة رمزية جميلة أكدت عمق العلاقات بين البلدين وروح الأخوة التي جمعت الجماهير في ليلة كروية استثنائية على أرض العاصمة أبوظبي.

من جهته أبدى المشجع الإماراتي المشجع الإماراتي ماجد سلطان الحمودي من دبا الحصن عن سعادته الكبيرة بحضوره مباراة الإمارات والعراق في استاد محمد بن زايد، مؤكداً أنها تُعد واحدة من المباريات التاريخية للمنتخب الوطني.

وقال الحمودي لـ «الإمارات اليوم» إن الحضور الجماهيري الكبير لم يكن مفاجئاً، بل هو أمر طبيعي يعكس حب الإماراتيين لكرة القدم وحرصهم على دعم «الأبيض» في مشواره نحو التأهل إلى كأس العالم 2026.

وأضاف الحمودي أن الأجواء كانت مميزة داخل الملعب، وأن الجماهير لعبت دوراً كبيراً في تحفيز اللاعبين طوال اللقاء، متمنياً أن تكتمل الفرحة بتأهل المنتخب إلى المونديال. وأشار إلى أن مباراة الإياب في العراق ستكون صعبة وتحتاج إلى تركيز كبير من اللاعبين، موضحاً أنه يخطط للسفر إلى العراق من أجل مساندة المنتخب وتشجيعه من المدرجات حتى آخر لحظة.

في المقابل أشاد المشجع العراقي كريم مصطفى النعيمي، المقيم في دبي منذ عامين، بالتنظيم الرائع والأجواء المميزة التي رافقت مباراة الإمارات والعراق على استاد محمد بن زايد، مؤكداً أن الاستقبال الذي حظي به جمهور العراق كان مبهراً ويعكس كرم الضيافة الإماراتي وحسن التنظيم.

وقال النعيمي لـ «الإمارات اليوم» إنه ما إن علم بأن المنتخب العراقي سيواجه نظيره الإماراتي حتى بدأ بالتخطيط مبكراً لحضور هذه المواجهة التاريخية، معتبراً أن وجوده في الملعب تجربة لن تُنسى نظراً للأجواء الأخوية التي جمعت جماهير المنتخبين.

وأشار إلى أن لديه العديد من الأصدقاء الإماراتيين الذين شاركوه الحماس ذاته، مشدداً على أن «لا خاسر بين المنتخبين»، فالمحبة والاحترام المتبادل هما العنوان الأجمل لهذه المباراة، مؤكداً أن المنتخب الذي سيتأهل سيحظى بالدعم من جمهور البلدين على حد سواء.