إسماعيل مطر للاعبي منتخب الإمارات: الهدوء مطلوب.. والتأهل يُكتب في الإياب

نصح قائد المنتخب الوطني السابق، إسماعيل مطر، لاعبي المنتخب الإماراتي بضرورة التحلي بالهدوء وعدم الاستعجال خلال مواجهة العراق، التي تُقام مساء اليوم في ذهاب المرحلة الآسيوية الأخيرة المؤهلة إلى مونديال 2026.

وقال مطر في تصريحات تلفزيونية قبل اللقاء: «النتيجة لن تحسم التأهل من مباراة الذهاب، وأياً كانت نتيجة مواجهة الليلة، يجب على اللاعبين أن يُدركوا أن التأهل سيتحدد في مباراة الإياب».

وأضاف: «ينبغي الحذر من المنتخب العراقي الذي يمتاز لاعبوه بالسرعة والانتقال السريع من الدفاع إلى الهجوم. في مباريات من هذا النوع، الخطأ ممنوع، والأهم هو عدم استقبال أي هدف في أي وقت من اللقاء».

وأشار مطر إلى أن المدرب كوزمين أولاريو اختار تشكيلة جيدة تمتاز بالتوازن الجيد بين الخطوط، ومن الضروري أن يقدم كل لاعب أقصى ما لديه من الجهد والعطاء حتى نخرج بالنتيجة التي نطمح إليها.