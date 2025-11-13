سلطان عادل يقود هجوم الإمارات أمام العراق.. وأدوار هجومية لحارب وبيريرا

وضع مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، الروماني أولاريو كوزمين، ثقته في مهاجم شباب الأهلي، سلطان عادل، لقيادة هجوم الأبيض أمام العراق في مباراة الذهاب التي ستجمعهما مساء اليوم الخميس، على استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي، ضمن ذهاب المرحلة الأخيرة من تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2026.

في وقت جدد فيه المدرب الروماني، ثقته في الحارس، خالد عيسى للدفاع عن عرين المنتخب الوطني أمام أسود الرافدين، رغم الانتقادات التي وجهت له بعد الخسارة من قطر، 1-2، في المرحلة الماضية من التصفيات.

وجاءت تشكيلة الأبيض على النحو التالي.

خالد عيسى في حراسة المرمى

خط الدفاع: ميلوني، بيمينتا، علاء زهير، روبن.

خط الوسط: لوان بيريرا، عبدالله رمضان، يحيى نادر، حارب عبدالله، خمينيز.

راس الحربة: سلطان عادل.

وعلى ضوء التشكيل وضح أن كوزمين سيعتمد على طريقة، 4-5-1، مع منح الحرية لكل من حارب عبد الله ولوان بيريرا للتقدم من على الأطراف.