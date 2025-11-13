منتخب العراق يبدأ مواجهة الإمارات بأسلوب دفاعي

اعتمد المنتخب العراقي في مباراته أمام نظيره الإماراتي التي ستقام مساء اليوم الخميس، ضمن الملحق الآسيوي الأخير المؤهل إلى الملحق العالمي لكأس العالم 2026، على أسلوب دفاعي واضح، مكتفيا بالمهاجم مهند علي وحيدًا في خط المقدمة.

وكشفت التشكيلة الأساسية لمنتخب «أسود الرافدين» أن المدرب الأسترالي غراهام أرنولد يراهن على التنظيم الدفاعي لتفادي الهجمات المتوقعة من «الأبيض» الإماراتي، فيما فضّل إبقاء عدد من اللاعبين ذوي النزعة الهجومية على دكة البدلاء، من بينهم أيمن حسين وزيدان إقبال.

وتعود أسباب ذلك – بحسب مصادر مقربة من المنتخب – إلى عدم الجاهزية البدنية لبعض اللاعبين، خاصةً أيمن حسين الذي ما زال يتعافى من الإصابة، في حين لم يشارك زيدان إقبال في مباريات كثيرة مع فريقه في الدوري الهولندي خلال الفترة الأخيرة.

يُذكر أن المدرب أرنولد كان قد دفع بزيدان إقبال في الشوط الثاني من مباريات سابقة، وتحديدًا بعد الدقيقة الـ60، حيث أظهر اللاعب فاعلية واضحة في تحريك وسط الميدان.