أطفال إماراتيون يرحبون بالجمهور العراقي في محيط استاد محمد بن زايد

سادت حالة من الاعجاب بين جماهير مباراة الإمارات والعراق قبل انطلاق المباراة التي ستجمع المنتخبين مساء اليوم الخميس في الملحق الآسيوي المؤهل إلى الملحق العالمي المؤهل بدوره إلى نهائيات كأس العالم 2026، بسبب اللافتة الطيبة التي قام بها مجموعة من المشجعين الشباب لمنتخب الإمارات الذين رحبوا بالجمهور العراقي على طريقتهم الخاصة.

ووجه صبي إماراتي من مشجعي الأبيض عبارات ترحيبية بالجمهور العراقي في محيط استاد محمد بن زايد الذي يستضيف المباراة استحسان الجماهير، إذ قال عبر مكبر صوت: «مرحبا بكم أهل العراق في بلدكم الثاني الإمارات.. نورتونا وشرفتونا».

ولاقى هذا الموقف إعجاب وترحيب من الجمهور العراقي الذي تواجد بكثرة في استاد محمد بن زايد لتشجيع منتخب «أسود الرافدين».