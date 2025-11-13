بطولة كأس الاتحاد تنطلق غدًا

تعود بطولة كأس الاتحاد للأضواء مجددًا غدًا مع انطلاق منافسات الدور التمهيدي للبطولة التي يُنظمها اتحاد الإمارات لكرة القدم لموسم 2025-2026، بمشاركة 46 فريقًا من أندية الدرجات الأولى والثانية والثالثة..

وتُقام مباريات الدور التمهيدي على مدار أيام الجمعة والسبت والأحد، بمشاركة فرق أندية الدرجتين الثانية والثالثة، بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، على أن يتأهل 14 فريقًا بالإضافة للثلاثة فرق التي تأهلت مباشرة خلال القرعة، لملاقاة أندية دوري الدرجة الأولى (15 فريقًا) في دور الـ32. وفي حال انتهاء أي مباراة بالتعادل بعد الوقت الأصلي، يتم اللجوء مباشرة إلى الركلات الترجيحية لتحديد الفريق الفائز.

ويعكس تنظيم البطولة حرص اتحاد الكرة والتزامه الدائم بتوفير بيئة تنافسية متكاملة تُسهم في تطوير أداء الأندية وصقل مهارات اللاعبين، بما يخدم كرة القدم الإماراتية على المدى البعيد ويعزز مسار تطورها.

وقال النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة، رئيس لجنة المسابقات عبيد سالم الشامسي إن "عودة بطولة كأس الاتحاد تأتي ضمن أهداف اتحاد الكرة للموسم الحالي وحرصه على إحداث تطوير في مسابقات كرة القدم الخاصة بأندية الهواة، بما يضمن استدامة التنافس ورفع مستوى الأداء الفني والبدني للاعبين. البطولة ستُسهم في زيادة عدد المباريات الرسمية التي تحتاجها الأجهزة الفنية لزيادات الخبرات والارتقاء بالمستويين الفني والبدني للاعبين".

وأضاف "حريصون على تطوير منافسات اندية الدرجات الأولى والثانية والثالثة، ونسعى دومًا من خلالها إلى توسيع قاعدة المشاركة على مستوى جميع الفئات، بما يخدم تطلعاتنا في بناء جيل جديد من اللاعبين على قدر أعلى من الاحترافية. كما نسعى من خلال عودة البطولة إلى إعادة إحياء ذاكرة المنافسات القوية التي لطالما ارتبطت باسم كأس الاتحاد".

وختم "نتطلع إلى أن تُشكّل النسخة الجديدة من كأس الاتحاد إضافة نوعية لمسابقات الموسم الحالي، وأن تكون منصة لتقديم كرة قدم ممتعة تعكس تطور أندية الهواة وطموحاتها الكبيرة في المنافسة وتحقيق الإنجازات".