ختام مهرجان الجامعة الأميركية في الشارقة بمشاركة قياسية

اختتمت الجامعة الأميركية في الشارقة مهرجانها الرياضي السنوي بعد أسبوع من المنافسات الحماسية عالية المستوى. وحضرت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة، نهائيات المهرجان وقدّمت الجوائز للفائزين وهنّأت الطلبة الرياضيين على تفانيهم وعلى تحليهم بالعمل الجماعي والروح الرياضية.

وسجل المهرجان الرياضي هذا العام ارتفاعًا ملحوظًا في مشاركة الطلبة بلغت أكثر من 70% مقارنة بخريف 2024، حيث شارك هذا العام 92 فريقًا في المنافسات عبر 5 رياضات، والذي يعكس تنامي أثر هذا المهرجان على الحياة الجامعية والتعاون بين الجامعات، كما استُحدثت فئات جديدة في المهرجان الرياضي من بينها رياضة البادل.

وشملت الجامعات المشاركة كلًا من الجامعة الأميركية في الشارقة، والجامعة الكندية في دبي، وبيتس بيلاني دبي، وجامعة القاسمية، وجامعة كيرتن في دبي، وجامعة الخليج الطبية، وجامعة زايد – دبي، وجامعة نيويورك أبوظبي، وجامعة الشارقة، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وأكاديمية مانيبال للدراسات العليا، وجامعة عجمان، وويستفورد، ومعهد روتشستر للتكنولوجيا – دبي، وجامعة ميدلسكس دبي، وجامعة ولونغونغ في دبي، والجامعة الأميركية في الإمارات، ومركز باث سبا الأكاديمي – رأس الخيمة.

وقالت شيماء بن طليعة، نائب مدير الجامعة الأميركية في الشارقة للتجربة الطلابية: «قدّمت نسخة هذا العام من المهرجان الرياضي نموذجًا لما يمكن للرياضة الجامعية أن تحققه عندما تجتمع الموهبة والالتزام وروح المجتمع. ومع وجود 928 طالبًا وطالبة على ملاعبنا ومشاركة فئتي الرجال والسيدات في رياضة البادل، سجّل المهرجان معيارًا جديدًا للمشاركة وجودة التنافس. كما أضفى حضور سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي لمسة خاصة أكدت على قيمة الرياضة الطلابية، فضلاً عن إسهام شركائنا من 18 جامعة في صنع أسبوع سيبقى في ذاكرة الطلبة لسنوات».

النتائج

بادِل (سيدات):المركز الأول: جامعة ميدلسكس.

بادِل (رجال): المركز الأول: جامعة ميدلسكس.

كرة السلة (سيدات): المركز الأول: جامعة الشارقة.

كرة السلة (رجال): المركز الأول: الجامعة الكندية في دبي.

الكرة الطائرة (رجال): المركز الأول: جامعة الشارقة.

الكريكيت (رجال): المركز الأول: الجامعة الأميركية في الشارقة.

كرة القدم (سيدات): المركز الأول: الجامعة الأميركية في الشارقة.

كرة القدم (رجال): المركز الأول:الجامعة الأميركية في الإمارات.

الفائز في المهرجان الرياضي: الجامعة الأميركية في الشارقة (63 نقطة)