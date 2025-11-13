منتخب العراق يستبعد اللاعب ريبين سولاقا.. وسعد ناطق بديلاً

تعرّض لاعب منتخب العراق ريبين سولاقا لإصابة عضلية خلال الوحدات التدريبية، وبناءً على ذلك، قرّر المدرب غراهام أرنولد استدعاء سعد ناطق ليكون بديلاً له ضمن القائمة الرسمية لمواجهتي الإمارات ضمن الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026.

وأكد الحساب الرسمي للمنتخب العراقي على موقع التوصل الأجتماعي "إكس" أن اللاعب سعد ناطق سيكون ضمن القائمة الرسمية لمواجهتي الإمارات ضمن الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026.

ويلتقي منتخب الإمارات اليوم مع نظيره العراقي على استاد محمد بن زايد، فيما تقام العودة على استاد البصرة الدولي يوم 18 الجاري.