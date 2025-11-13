«رياضي واع».. مبادرة بين شرطة دبي ونادي الوصل

دبي-الإمارات اليوم.

نظمت الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، بالتعاون مع مجلس الروح الإيجابية ونادي الوصل الرياضي، وبالتنسيق مع مجلس دبي الرياضي، مبادرة «رياضي واع» بهدف تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ قيم التلاحم والمسؤولية لدى فئة الرياضيين الناشئين.

وتضمنت الفعالية عروضاً موسيقية قدمها أفراد من شرطة دبي، إلى جانب عروض الخيول والدراجات الهوائية والسيارات الفارهة التابعة للشرطة، كما شهدت الفعالية استعراضات ومهارات للاعبين الصغار في نادي الوصل، وسط أجواء مليئة بالحماس وروح الفريق الواحد.

وعكست المبادرة مدى التلاحم بين أفراد المجتمع، والدور الكبير الذي تقوم به شرطة دبي ومجلس دبي الرياضي في دعم الشراكات المجتمعية مع الأندية الرياضية، بما يسهم في غرس القيم الإيجابية وزيادة الوعي بين اللاعبين.

حضر الفعالية مدير أكاديمية نادي الوصل، والمشرفون، والجهازان الفني والإداري، إلى جانب أولياء أمور اللاعبين، الذين أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لشرطة دبي ومجلس دبي الرياضي على جهودهم المستمرة في دعم المبادرات المجتمعية الهادفة.