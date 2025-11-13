45 ألف علم وشال تُلوّن مدرجات استاد محمد بن زايد دعماً لـ «الأبيض»

كشف رئيس رابطة مشجعي المنتخب الوطني لكرة القدم، فهد المنصوري، عن اكتمال التحضيرات والترتيبات الخاصة بوجود الجمهور الإماراتي بكثافة في استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، الذي يستضيف، مساء اليوم، مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره العراقي، ضمن ذهاب الملحق الآسيوي المؤهل إلى الملحق العالمي المؤهل بدوره إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وأوضح المنصوري أنه سيتم توفير 25 ألف علم و20 ألف شال للجمهور من قِبل اتحاد الإمارات لكرة القدم، مؤكداً أن رابطة المشجعين أعدّت كذلك «تيفو» خاصاً يحمل رسالة دعم وتحفيز للاعبي المنتخب في هذه المواجهة المهمة.

وقال المنصوري الملقب بـ«فالودة» لـ«الإمارات اليوم»: «كل الترتيبات والتحضيرات الخاصة بالجمهور وأدوات التشجيع قد اكتملت، وكل شيء بات جاهزاً لوجود الجماهير في ملعب المباراة لمساندة المنتخب. وقد قدّم اتحاد الكرة كل التسهيلات التي تُمكّن الجمهور من الحضور بكثافة ودعم المنتخب».

وأضاف: «نحظى كجمهور بدعم كبير من اتحاد الكرة الإماراتي، نظراً إلى الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه الجمهور في بث روح الحماس في أوساط اللاعبين».

وأشار المنصوري إلى أن السعة الاستيعابية لاستاد محمد بن زايد تبلغ نحو 40 ألف متفرج، وتابع: «أناشد الجماهير ضرورة الحضور المبكر إلى الملعب قبل انطلاق المباراة بثلاث ساعات على الأقل لتسهيل عملية الدخول وتفادي الازدحام، خصوصاً في مثل هذه المباريات»، مشيراً إلى أن الجمهور العراقي سيكون حاضراً بدوره بقوة في المدرجات.

وكان اتحاد الكرة قد عقد، في وقت سابق، اجتماعاً تنسيقياً مع ممثلي الجمهور بمقره في دبي، بحضور فريق العمل المشرف على الجماهير ورابطة مشجعي المنتخب وممثلي الأندية، حيث جرى بحث الترتيبات الخاصة بالحضور الجماهيري لهذه المباراة المهمة والمرتقبة لـ«الأبيض».

ووفقاً لاتحاد الكرة، تُفتح بوابات استاد محمد بن زايد أمام الجماهير اعتباراً من الخامسة مساءً، أي قبل ثلاث ساعات من موعد انطلاق المباراة.

كما أعلن اتحاد الكرة عبر موقعه الرسمي عن توفير مواقف مجانية للجماهير، بالتنسيق مع عدد من الجهات، موضحاً أن المواقف ستكون متاحة اعتباراً من الساعة الرابعة عصر اليوم.

كما أشار الاتحاد إلى أنه سيوفر خدمة «صف وتنقّل» للجماهير، لنقلهم من مواقف مدينة زايد الرياضية إلى استاد محمد بن زايد بكل سهولة ويسر، على أن تبدأ الخدمة الساعة الرابعة عصراً.

