الجمهور العراقي: منتخبنا يمتلك الأدوات لتقديم مباراة قوية

سادت أجواء حماسية بين الجالية العراقية في الإمارات، قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع منتخبَي الإمارات والعراق، مساء اليوم، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، ضمن ذهاب الملحق الآسيوي الإقصائي المؤهل للمرحلة النهائية من التصفيات، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير من مشجعي المنتخبين، فيما أكد عدد من الجمهور العراقي أن منتخب بلاده يمتلك الأدوات لتقديم مباراة قوية.

وشهد أمس تجمعاً كبيراً للجمهور العراقي في أحد مقاهي دبي، بعد الإعلان عن بدء توزيع تذاكر المباراة مجاناً، بإشراف مباشر من القنصلية العراقية في دبي، وبالتنسيق مع الجهات المنظمة والاتحاد العراقي لكرة القدم.

وتم تنظيم عملية التوزيع بطريقة ميسّرة عبر التسجيل المسبق عبر الإنترنت، ثم تسليم التذاكر شخصياً للحضور بعد إبراز جوازات السفر، في أجواء اتسمت بالترتيب والانسيابية، رغم الإقبال الكبير من المشجعين.

وقال رئيس رابطة المشجعين العراقيين، مهدي الكرخي، لـ«الإمارات اليوم»: «القنصلية العراقية بذلت جهداً كبيراً لتوفير التذاكر وتسهيل حصول الجماهير عليها دون مقابل، وهو ما يعكس تقديرها الكبير لدور الجمهور ودعمه للمنتخب الوطني، العملية تمت بسلاسة كبيرة، والجميع لمس التنظيم العالي وروح التعاون».

وأضاف الكرخي: «نتوقع مباراة قوية جداً بين المنتخبَين، فالفريقان يمتلكان عناصر مميزة وخبرة كبيرة، لكن تبقى المباراة خاصة، لأنها تجمع منتخبين شقيقين، أتمنى أن تكون مباراة جميلة تعكس مستوى الكرة العربية».

وأكد عدد من المشجعين العراقيين الذين حضر لتسلّم التذاكر أن الأجواء الحماسية قبل المباراة تعكس حجم الشغف بالمنتخب.

وقال جمال محمد إنه يتوقع فوز العراق بنتيجة 2-1، مؤكداً أن المنتخب يمتلك الأدوات اللازمة لتقديم أداء قوي، فيما أشار ميثم علي إلى أن الأجواء «مشحونة بالحماس والترقب»، نظراً إلى أهمية اللقاء الذي يمثل خطوة حاسمة في طريق التأهل.

أما حسين عمر فأوضح أن المنتخب العراقي كان بإمكانه حسم بطاقة التأهل في الملحق الآسيوي السابق، لكنه مازال يمتلك الحظوظ والقدرات لتحقيق الفوز، بينما عبّر جواد مقتضى عن امتنانه للقنصلية العراقية في دبي قائلاً: «المكان جميل ومناسب لتوزيع التذاكر، القنصلية العراقية قامت بواجبها على أكمل وجه، والشكر أيضاً للاتحاد العراقي على دعمه وتواصله الدائم مع الجالية».

ورغم التنظيم المتميز أبدى المشجع حسين حيدر ملاحظة حول الزحام، أثناء عملية توزيع التذاكر قائلاً: «الإقبال كان كبيراً جداً، وربما كان من الأفضل إتمام العملية إلكترونياً بالكامل لتجنّب الازدحام، كثير من المشجعين قدِموا من خارج الإمارات خصيصاً لمساندة المنتخب، وهذا بحد ذاته يعكس مكانة العراق الكروية وشغف الجماهير».

ويأتي هذا التفاعل الجماهيري الكبير امتداداً للدعم الواسع الذي يحظى به المنتخب العراقي من جماهيره في مختلف دول الخليج، إذ دائماً ما يظهر جمهور «أسود الرافدين» بأعداد لافتة وأجواء حماسية في المدرجات، وهو ما يتوقع أن يتكرر، اليوم، باستاد محمد بن زايد في أبوظبي.