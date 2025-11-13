سبيت خاطر: عادل ولوكاس وكانيدو وحارب الأنسب لهجوم «الأبيض»

أكد المحلل الرياضي، سبيت خاطر، أن مواجهة المنتخب الوطني أمام نظيره العراقي لا يجب أن يكون التفكير فيها منصبّاً فقط على مباراة الذهاب التي تجمع المنتخبين، اليوم، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، مشدداً على ضرورة التركيز على أن الفريق سيخوض مباراة أخرى في العراق، وأن مجموع المباراتين سيحدد هوية المنتخب الذي سيتأهل إلى الملحق العالمي لحجز مقعده في كأس العالم 2026 في أميركا والمكسيك وكندا.

وقال لاعب المنتخب الوطني وناديَي العين والجزيرة السابق، لـ«الإمارات اليوم»، إن «الأبيض» يضم مجموعة جيدة من اللاعبين وفقاً للقائمة التي أعلنها اتحاد الكرة، أما عن اختياراته للاعبين في خط الهجوم، فقال: «أتمنى أن يشارك حارب عبدالله وسلطان عادل وكايو لوكاس وكايو كانيدو، وأن يلعب المدرب بطريقة 4-4-2، حتى يصبح كايو لوكاس حراً في الملعب، لما يمتلك من قدرات في صناعة الفارق، ورغم صعوبة أن يغير كوزمين من طريقة لعب الفريق، لكن أتمنى أن يختار التشكيلة المناسبة التي تقود الفريق إلى الانتصار في مجموع المباراتين».

وأضاف: «البعض يتعامل مع المباراة على أنها ستقام على ملعبنا وأن فرصتنا كبيرة، رغم أننا سنخوض مباراة الإياب في العراق، لذلك لا يجب إغفال أن التأهل سيكون وفقاً لمجموع المباراتين».

وتابع: «لا يجب أن نلعب باندفاع في المباراة التي ستقام على ملعبنا، حيث من الممكن أن تنتهي المباراة بالتعادل، إذ نلعب مع منافس قوي لديه إمكانات كبيرة، والأهم هو استشعار المسؤولية، خصوصاً مع تقلص الحظوظ وصعوبتها تدريجياً، بعدما كانت لدينا فرصة أقل صعوبة في التأهل مباشرة إلى كأس العالم 2026».

وأردف: «الذي يعنيني في المقام الأول هو جاهزية اللاعبين والأدوار التي سيقدمها كل لاعب خلال المباراة، خصوصاً عقب خيبات الأمل لبعض الأندية بتراجع النتائج في المشاركات القارية، وخروج بعض الأندية من كأس رئيس الدولة، لذلك هناك دور مهم من جانب الإداريين في التعامل مع اللاعبين وتحفيزهم للظهور بشكل جيد خلال المباراتين المقبلتين».

وزاد: «النتائج الإيجابية تؤثر بشكل تلقائي في أداء اللاعبين مع المنتخب، وتراجع النتائج يسهم بشكل سلبي، ولكن الجهاز الإداري قادر على التعامل مع اللاعبين، وأن يبعدهم عن هذه الضغوط، وأن يكون التركيز فقط مع المنتخب».

وواصل: «لا أتحدث عن الأمور الفنية لأن التكهن بهذه الأمور صعب، حيث إنه من الصعب الاتفاق على تشكيلة محددة يعتمد عليها المدرب، أولاريو كوزمين، لذلك الجهاز الفني هو الأكثر دراية باللاعب الجاهز الذي سيكون قادراً على تقديم أفضل ما لديه، وأن يساعد الفريق في تحقيق الفوز».

وأشاد سبيت خاطر بأداء المنتخب في الفترة الماضية، وقال: «رغم الخسارة أمام قطر، لكن الفريق قدم ردة فعل جيدة، والأمر نفسه في مباراتنا أمام عمان، لذلك لا يمكن القول إن الفريق غير جيد، وأتمنى من اللاعبين أن يؤمنوا بأن حظوظهم كبيرة، وأن يركزوا في كل مباراة بشكل منفصل».

وأكمل: «الاتحاد عمل بشكل جيد في الفترة الماضية، كما أن هناك دعماً كبيراً من المجالس الرياضية لتحقيق حلم التأهل إلى المونديال».

نفاد التذاكر.. حب كبير للمنتخب

أبدى سبيت خاطر سعادته بنفاد تذاكر مباراة المنتخب أمام العراق، وقال: «رسالتي إلى الجمهور، الذي يضم المواطنين وجميع المقيمين في الدولة، هي شكراً له، حيث إن نفاد التذاكر مبكراً يوضح الحب الكبير للمنتخب الوطني، وحجم الدعم الذي سيحصل عليه الفريق في مباراته أمام العراق، لذلك أوجّه رسالة إلى اللاعبين بأن يكونوا على قدر المسؤولية، وأن تقديمهم 100% من جهدهم لن يكون كافياً، لكن يجب تقديم كل ما لديهم وأن يكونوا في أفضل مستوياتهم، خصوصاً أن نفاد التذاكر يعني ثقة الجمهور بإمكاناتهم، لذلك يجب أن يقدم اللاعبون 120% من مستواهم، وإحساسي أننا مقبلون على مشوار جميل لكرة الإمارات في الفترة المقبلة».