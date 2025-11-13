كوزمين: نخوض واحدة من المباريات التاريخية في كرة الإمارات

أكد مدرب المنتخب الوطني، الروماني أولاريو كوزمين، أن «الأبيض» جاهز لمواجهة العراق، في ذهاب ملحق تصفيات كأس العالم 2026، لافتاً إلى أن صدمة الخسارة أمام قطر ستكون حافزاً للاعبي المنتخب لتحقيق الفوز، والتأهل إلى المرحلة المقبلة من التصفيات.

وقال كوزمين في مؤتمر صحافي، أمس، في استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في أبوظبي: «نخوض واحدة من المباريات التاريخية في كرة الإمارات، ونعلم أننا يجب أن نقدم كل ما لدينا في هذه المباراة، خصوصاً أننا سنلعب أمام منتخب منظم جداً، لذلك يجب أن نكون في كامل تركيزنا، ولا نتأثر بنتيجة المباراة الماضية في ملحق التصفيات».

وعن نفاد التذاكر قبل ثلاثة أيام من المباراة، قال كوزمين: «نحن سعداء باستمرار دعم الجمهور لنا ونتمنى أن نسعده، وبالتأكيد هو المحرك الأساسي بالنسبة لنا أمام العراق».

من جهته، قال لاعب المنتخب الوطني، يحيى نادر، إن مواجهتَي العراق من أهم المحطات في تاريخ «الأبيض»، مشدداً على جاهزية اللاعبين، ورغبتهم في إسعاد الجمهور بتحقيق الفوز.