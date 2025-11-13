«إدارة بطولات فزاع» تكشف عن جدول الموسم الجديد

عقدت إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث مؤتمراً صحافياً للإعلان عن الجدول الرسمي لبطولات فزاع للموسم الجديد 2025-2026، بحضور عدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والعربية، إلى جانب رؤساء اللجان المنظمة للبطولات.

وبدأ الموسم فعلياً بانطلاقة بطولة فزاع لليولة، الجمعة الماضية، التي تتواصل منافساتها حتى 30 يناير 2026، لتكون أولى محطات الأجندة التراثية لهذا العام، وفي موازاة ذلك تتوزع تمهيديات ماراثونات الهجن بين نوفمبر وديسمبر، على أن يكون ختامها في يناير المقبل، وسط استعدادات كبيرة تشرف عليها اللجان المختصة.

وتستمر البطولات التراثية الأخرى في رسم ملامح الموسم المقبل، إذ تنطلق بطولة فزاع للصيد بالصقور - التلواح في 27 ديسمبر المقبل، وتستمر حتى 12 يناير 2026، تليها كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور التي تنعقد بين 25 يناير و16 فبراير 2026، أما ختام بطولة فزاع للهدد فسيكون في ديسمبر المقبل، ضمن أجواء يتوقع أن تشهد منافسة قوية بين أبرز الصقارين.

وفي سباقات الهجن، تنطلق فعاليات كأس فزاع للعرضة - وسيف فزاع للزمط في التاسع من يناير 2026، وتُختتم في 17 من الشهر ذاته، بينما تبدأ بطولة فزاع للرماية بالسكتون في السابع من فبراير 2026 وتستمر لمدة أسبوع كامل، بمشاركة واسعة من محترفي وهواة الرماية من مختلف الجنسيات، وفي الإطار نفسه سيكون ختام بطولة السلق في الخامس من أبريل 2026، ويُسدل الستار على الموسم مع بطولة فزاع للغوص الحر الحياري، حيث تُقام التصفيات من 14 إلى 17 أبريل 2026، في ديب دايف دبي، على أن تُعقد النهائيات يومَي 18 و19 أبريل 2026، لتشكل المحطة الأخيرة في موسم حافل بالبطولات والمنافسات.

وقال مدير إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، راشد حارب الخاصوني: «يُمثّل إطلاق جدول بطولات فزاع لموسم 2025-2026 محطة مهمة نؤكد من خلالها استمرار التزامنا بتقديم بطولات تراثية تتميز بالتنظيم المحترف، وتجمع بين المنافسة الحقيقية والحفاظ على موروثنا الإماراتي، لقد شهدت رياضاتنا التراثية توسعاً ملحوظاً في المشاركة والإقبال الجماهيري، وهو ما يدفعنا إلى تطوير البنية التنظيمية عاماً بعد عام».

وأضاف: «نحرص في هذا الموسم على تقديم تجربة متكاملة للمشاركين والجمهور، من خلال تنويع المسابقات وتطوير التحديات، والاستفادة من خبراتنا التنظيمية المتراكمة»، متابعاً «أتوجّه بالشكر إلى رؤساء اللجان المنظمة الذين لا يدخرون جهداً في تسهيل مشاركة الجميع، وتقديم المشورة الفنية، وطرح الأفكار والمقترحات التي تُسهم في الارتقاء بهذه الرياضات العريقة وتقديم الأفضل في كل موسم».

