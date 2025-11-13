أرنولد: لدينا خيارات هجومية مثل أيمن حسين ومهند علي

قال مدرب منتخب العراق، الأسترالي غراهام أرنولد، إن الحظوظ متساوية بين «أسود الرافدين» ومنتخب الإمارات في مباراتَي ملحق كأس العالم 2026، مشدداً على أن العراق لا يمتلك أفضلية بسبب خوضه لقاء الإياب على ملعبه في البصرة.

وأوضح في مؤتمر صحافي أن «المباراتين في غاية الأهمية، ونشعر بالتفاؤل قبل مواجهة الذهاب، حيث إن الفريق جاهز تماماً لخوض المباراتين».

وعن اختيار تشكيلة الفريق، قال: «اخترنا 24 لاعباً للمباراتين، ولدينا خيارات هجومية عديدة، مثل أيمن حسين ومهند علي».

أما بالنسبة إلى تصريح المدرب، أولاريو كوزمين، بأنه قام بدراسة منتخب العراق، فقال: «هذا الأمر يعد طبيعياً، ولقد قمت بالأمر نفسه، ودراسة كل كبيرة وصغيرة في منتخب الإمارات، والأهم أن نكون في كامل تركيزنا، وحاضرين ذهنياً خلال المباراة».

من جهته، قال لاعب منتخب العراق، أمير العماري، إن: «طموحاتنا عالية، ولدينا ثقة كبيرة للحصول على بطاقة التأهل إلى المرحلة المقبلة من التصفيات».

وأشار إلى أن لاعبي «أسود الرافدين» سيقاتلون من أجل تحقيق الفوز، وقال: «نتمنى تحقيق نتيجة جيدة في الإمارات، حتى نحصل على أفضلية عندما نلعب مباراة الإياب على ملعبنا، وأن نتمكن من إسعاد جمهورنا».