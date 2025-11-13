نواف العبدالله: استثمار «موانئ دبي العالمية» في الغولف خيار استراتيجي

أكد منتدى الإعلام العربي الخاص بالجولة الختامية لموسم بطولات «موانئ دبي العالمية» للغولف، التي تنطلق، اليوم، على ملاعب «ذا إيرث» في «عقارات جميرا»، أن البطولة التي تُمثّل مسك ختام الموسم، تواصل استضافة نخبة اللاعبين عالمياً، مع جهودها على صعيد الاستدامة والتحول بالكامل إلى «بصمة صفرية» في عام 2040.

وقال نائب الرئيس التنفيذي - محطات الحاويات في مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، نواف العبدالله، خلال المنتدى، الذي عقد أمس، إن «الاستثمار في رياضة الغولف خيار استراتيجي لمجموعة (موانئ دبي العالمية)، التي بدأت العمل مع جولة (دي بي ورلد) منذ عام 2009، من خلال البطولة الختامية للموسم، ومن ثم تطورت العلاقة في عام 2022، عندما أصبحت المجموعة الراعي الرئيس للجولة، قبل أن يتم أخيراً الإعلان عن تمديد الاتفاقية حتى عام 2035، لتؤكد المساعي في مواصلة الانتشار الدولي من بوابة هذه الرياضة».

وأكد المدير التنفيذي للاستدامة في جولة «موانئ دبي العالمية»، حميد بن دسمال، أن «البطولة تواصل ريادتها عالمياً على صعيد الاستدامة من خلال تبنّي ممارسات في العمليات التنظيمية، ورفع درجة الوعي في هذا الجانب، ونفخر بأن دولة الإمارات رائدة على الصعيد العالمي في تطبيق هذه الممارسات، والدليل فوز نادي (ياس لينكس) للغولف، بجائزة أفضل نادٍ في جوائز (الاستدامة العالمية للجولة الأوروبية) للغولف».

وأضاف أن مقر البطولة في نسختها الحالية، يعتمد أعلى معايير الاستدامة ضمن خطة طموحة للتحول إلى بصمة كربونية صفرية بحلول 2040، وقال: «نركز مع الشركاء وجانب التوعية الجماهيرية في مواصلة استخدام المكونات الصديقة للبيئة، بما فيها شبكات الإنارة، بهدف خفض البصمة الكربونية بنحو 50% بحلول 2030، وبلوغ هذه البصمة (0%) على صعيد انبعاثات الكربون في عام 2040».

من جانبه، أكد عضو مجلس إدارة اتحاد الغولف، سالم بن دسمال، أن الاتحاد يحرص على الاستثمار في الأجيال الصاعدة في هذه الرياضة، لجعلها رياضة عائلية يمارسها كل أفراد الأسرة، والعمل وفق رؤية القيادة الرشيدة والاتحاد في أهمية استضافة البطولات الكبرى العالمية، وهو ما يتجسد في النتائج التي يحققها لاعبو الإمارات في المحافل الخارجية، وآخرها تحقيق أفضل نتيجة تاريخية للعرب بواسطة أحمد سكيك في بطولة آسيا والمحيط الهادئ لغولف الهواة التي أقيمت هذا العام.