مسعودي يُهدي «كاراتيه الإمارات» برونزية «التضامن الإسلامي»

أحرز نجم المنتخب الوطني للكاراتيه، رضا مسعودي، الميدالية البرونزية في منافسات «الكوميتيه» لوزن تحت 84 كيلوغراماً، ضمن دورة ألعاب التضامن الإسلامي، المقامة حالياً في نسختها السادسة في العاصمة السعودية الرياض، وتمتد حتى 21 الجاري.

وأشاد رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي، بالإنجاز الذي تحقق، مؤكداً في تصريحات صحافية أن «منصة التتويج والميدالية البرونزية، تعكس العمل المنظم والتخطيط السليم لاتحاد الإمارات للكاراتيه، والدعم الذي تحظى به الرياضة بشكل عام في الدولة».

وأوضح الرزوقي: «فخورون بأبطالنا الذين يمثّلون الوطن بأفضل صورة، وهذه الميدالية تؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح نحو مزيد من النجاحات، ونَعِد بمواصلة العمل لتحقيق المزيد من الميداليات في البطولات المقبلة».