«الأبيض» مطالب بانتصار مريح على «أسود الرافدين»

يواجه المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عند الثامنة من مساء اليوم، نظيره العراقي على استاد محمد بن زايد، في رحلة جديدة على الطريق الصعب نحو التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعدما فرّط في فرصة ذهبية للتأهل المباشر عبر الملحق الآسيوي الأول.

وسيتوجب على لاعبي المنتخب، ومن خلفهم الجهاز الفني، بقيادة المدرب الروماني أولاريو كوزمين، تحمّل مسؤولية ضياع الفرصة الذهبية، في أكتوبر الماضي، خصوصاً أن الهزيمة الأخيرة أمام قطر دقّت ناقوس الخطر بشأن عمق المشكلات التي يعانيها «الأبيض» على المستويين الفني والنفسي، وهي ما ستتطلب أكثر من مجرد حماس عابر لتجاوزها.

ولا خيار أمام اللاعبين ومدربهم سوى تحقيق الانتصار اليوم، وبفارق مريح من الأهداف، لأن ذلك وحده كفيل بالإبقاء على حلم التأهل للمرة الثانية إلى المونديال، علماً بأن أي تعثر جديد سيقلّص من فرص الصعود قبل خوض لقاء الإياب، الثلاثاء المقبل، على استاد البصرة الدولي.

وسعى كوزمين، خلال التحضيرات الأخيرة، إلى إعادة ترميم الثقة المفقودة داخل المنتخب، عبر تدريبات مكثفة على الجوانب الفنية والتكتيكية، ومعالجة الأخطاء الدفاعية.

ويفقد المنتخب خدمات فابيو ليما بداعي الإصابة، في حين استبعد كوزمين مجموعة من اللاعبين الذين كانوا ضمن قائمته في الملحق الماضي، بينما وجّه الدعوة لآخرين يُتوقع ظهورهم في لقاء اليوم، أبرزهم قلب الهجوم محمد عوض.

وعلى الرغم من خوض «الأبيض» المباراة تحت ضغوط كبيرة، فإنه اعتاد تقديم أفضل مستوياته في لحظات الشدة، بخلاف المباريات التي يدخلها مرشحاً للفوز.

في المقابل، يدخل المنتخب العراقي المباراة بطموح تحقيق نتيجة إيجابية تسهّل من مهمته قبل لقاء الإياب في استاد البصرة الدولي، الثلاثاء المقبل، لكنه يعرف أن الأمور لن تكون سهلة على الإطلاق.

ويعاني «أسود الرافدين» بعض الغيابات، أبرزها غياب اللاعب يوسف الأمين بداعي الإصابة، لكن المدرب غراهام أرنولد يمتلك مجموعة قادرة على فرض الإيقاع، واستغلال الارتباك الدفاعي للمنتخب الوطني، خصوصاً في الكرات الثابتة والضغط العالي في حال لم تتم معالجتها.

يذكر أن المنتخب الوطني يطارد حلم الظهور في المحفل العالمي للمرة الثانية في تاريخه، بعد نسخة 1990، بينما يأمل المنتخب العراقي بلوغ النهائيات للمرة الثانية أيضاً، بعد مشاركته في مونديال 1986 بالمكسيك.

المسار الطويل

يتأهل الفائز من مواجهتَي الإمارات والعراق إلى الملحق العالمي المقرر بالمكسيك، في مارس المقبل، والذي أطلق عليه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اسم «بطولة المباريات الإقصائية المؤهلة لكأس العالم 202»، بمشاركة ستة منتخبات تتنافس على آخر بطاقتين مؤهلتين للمونديال.

مدرجات ممتلئة

سيخوض المنتخب الوطني مواجهة اليوم بمدرجات ممتلئة، بعد نفاد التذاكر خلال ساعات من طرحها، وهو ما يعد مصدر قوة سيتعين على لاعبي «الأبيض» استغلالها في تحقيق نتيجة إيجابية بفارق مريح من الأهداف، قبل خوض لقاء الإياب في ملعب البصرة الدولي.

ظهور ثالث في الملحق

يظهر المنتخب الوطني في الملحق للمرة الثالثة، مدفوعاً بتجربتين سابقتين، الأولى نسخة 2002، التي أقيمت في كوريا الجنوبية واليابان، والثانية نسخة 2022 في قطر، وكان قد واجه في الأولى نظيره الإيراني وخسر صفر-4، فيما خسر في الثانية أمام أستراليا 1-2، فهل تكون «الثالثة ثابتة»؟