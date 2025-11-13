لابورتا يغلق الباب أمام عودة ميسي

أغلق رئيس نادي برشلونة، جوان لابورتا، أمس، الباب أمام إمكانية عودة نجم الفريق السابق، المخضرم الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلى كاتالونيا للدفاع عن ألوان بطل إسبانيا.

وفي مقابلة مع إذاعة كاتالونيا، كرر لابورتا - رداً على سؤال حول رسالة ميسي الغامضة، عقب زيارته المفاجئة لملعب كامب نو - رغبته في تنظيم «تكريم» لميسي، لكن على جماهير برشلونة ألا تُعلق آمالها على عودة أحد صناع أمجاد النادي.

وأضاف «لم تنتهِ الأمور كما كنا نتمناها، إذا كان هذا التكريم قادراً على تعويض ما فات، فأعتقد أن ذلك سيكون أمراً جيداً، لكن مع احترامي الكبير لميسي، أعتقد أن التكهنات (حول عودته المحتملة كلاعب) غير واقعية».