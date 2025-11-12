لاعبة منتخب الإمارات للتنس سعيدة إسماعيل تتأهل لربع نهائي بطولة الفجيرة الدولية

تأهلت لاعبة منتخب الإمارات للتنس سعيدة إسماعيل للدور ربع النهائي ضمن منافسات النسخة العاشرة لبطولة الفجيرة الدولية للشباب التي ينظمها اتحاد الإمارات للتنس بإشراف الاتحاد الدولي.

وجاء تأهل سعيدة إسماعيل لربع النهائي بعد فوزها المثير على اللاعبة الروسية أريانا استابينكا (6-2) و(6-2) وستخوض اللاعبة الإماراتية سعيدة إسماعيل مباراة مهمة مع المصنفة الثانية على البطولة الهندية باتيل بالافا في الدور نصف النهائي.