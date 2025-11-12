منتخب الإمارات يحرز 7 ميداليات ببطولة العالم للجوجيتسو في بانكوك

استهلّ منتخب الإمارات للجوجيتسو لفئة الشباب تحت 21 عاماً، برعاية شركة "مبادلة للاستثمار"، مشواره في بطولة العالم للجوجيتسو، التي تستضيفها العاصمة التايلاندية بانكوك خلال الفترة من 12 إلى 14 نوفمبر الجاري، بأداء قوي تُوّج بحصد سبع ميداليات ملوّنة بواقع ذهبيتين وثلاث فضيات وبرونزيتين.

فقد أحرز كلٌّ من عمار الحوسني ذهبية وزن تحت 94 كجم، وراشد الشحي ذهبية وزن 56 كجم، فيما نال فهد الحمادي فضية وزن 77 كجم، وراشد الهيماني فضية وزن 94+ كجم، ومحمد الشحي فضية وزن 56 كجم، وحقق فيصل الواحدي برونزية وزن 69 كجم وعبدالرحمن محمد برونزية وزن 62 كجم.

وقال مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية باتحاد الإمارات للجوجيتسو، إن ما حققه اللاعبون اليوم يعكس منظومة العمل المتكاملة في تطوير رياضة الجوجيتسو داخل الدولة موضحاً أن وراء كل إنجاز منظومة متكاملة تبدأ من دعم الأسرة وتشجيعها، وتمر بجهود المدارس والأندية، وتكتمل برؤية الاتحاد الذي وضع الأسس الصحيحة لصناعة الأبطال.

وأضاف أن برنامج الجوجيتسو المدرسي أثبت أنه ركيزة أساسية في إعداد جيل يجمع بين المهارة والانضباط والثقة بالنفس.

من جهته، عبّر راشد الشحي، الفائز بالميدالية الذهبية في وزن 56 كجم، عن اعتزازه بتمثيل الإمارات وتحقيق هذا الإنجاز وقال إن ما تحقق اليوم ليس إنجازاً عادياً، بل رسالة لكل شاب إماراتي بأن الإصرار يصنع الفارق.. بدأت من المدرسة، وتعلمت أن رياضة الجوجيتسو لا تقتصر على تقنيات البساط فحسب، بل هي أسلوب حياة تغرس في ممارسيها قيم الاحترام والثقة والعمل الجماعي.. عائلتي كانت السند الأول، ودعمهم كان حافزاً كبيراً لي".

وتتواصل غداً منافسات البطولة بمشاركة فئة الشابات تحت 21 عاماً، وسط طموح كبير بمواصلة الإنجازات وإضافة المزيد من الميداليات إلى رصيد الدولة.