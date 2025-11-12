دبي تعزز ريادتها في الحوكمة الرياضة بالإطلاق الرسمي لـ«سيغا آسيا – دبي»

في خطوة تؤكد مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة في ترسيخ مبادئ النزاهة والحوكمة في الرياضة، أعلن التحالف العالمي لنزاهة الرياضة (سيغا) أكبر ائتلاف مستقل ومحايد يُعنى بتعزيز النزاهة والحوكمة الرشيدة في القطاع الرياضي حول العالم، عن الإطلاق الرسمي لفرع «سيغا آسيا – دبي»، وذلك خلال فعالية أقيمت اليوم الأربعاء، في «ون سنترال» بمركز دبي التجاري العالمي ضمن فعاليات “شهر العمل من أجل نزاهة الرياضة”.

وجرى خلال الحدث توقيع مذكرة تفاهم بين «سيغا» والمنطقة الدولية للرياضة والترفيه (ISEZA) لتأسيس «سيغا آسيا – دبي»، في خطوة استراتيجية ترسّخ الدور الريادي لمدينة دبي في تطوير نموذج عالمي موحّد للحوكمة الرياضية وتعزيز النزاهة والاستدامة في هذا القطاع الحيوي.

وجاء الإعلان بحضور نخبة من القادة وصنّاع القرار من الهيئات الرياضية والحكومية والقطاع الخاص والأكاديمي والإعلامي والمجتمع المدني، وذلك بدعم من مجلس دبي الرياضي، ما يعكس المكانة المرموقة التي تحتلها دبي كمركز عالمي يجمع بين الابتكار والحوكمة والتميز الرياضي.

من جانبه قال إيمانويل ماسيدو دي ماديروس، الرئيس التنفيذي لـ«سيغا» ورئيس مجلس إدارة «سيغا آسيا»، إن آسيا هي القلب النابض للقرن الحادي والعشرين، ودبي والإمارات تمتلكان مقومات فريدة تجمع بين الرؤية والنزاهة، وأضاف: «سيغا آسيا ستكون مركزاً للتميز في الحوكمة وسلامة الرياضة، ما يعزز الشفافية ويجذب الاستثمار ويفتح آفاقاً جديدة لمستقبل رياضي مستدام».

وأضاف: «تتوافق رؤيتنا بالكامل مع رؤية الإمارات 2040 القائمة على الابتكار والشمولية والتقدم المستدام، وسنواصل العمل على تمكين الشباب والنساء وتعزيز القيادة الأخلاقية لضمان أن تبقى الرياضة قوة موحدة ومحركاً للصحة والتفوق والازدهار».