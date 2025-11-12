أرنولد: خوض الإياب في البصرة لا يمنح العراق الأفضلية على "الأبيض"

قال مدرب منتخب العراق، الأسترالي غراهام أرنولد إن الحظوظ متساوية بين "أسود الرافدين" ومنتخب الإمارات في مباراتي ملحق قارة آسيا المؤهل إلى الملحق العالمي لكأس العالم 2026، مشدداً على أن العراق لا يمتلك أفضلية بسبب خوضه لقاء الإياب على ملعبه في البصرة.

وأوضح في مؤتمر صحافي أنه: "مباراتين في غاية الأهمية، ونشعر بالتفاؤل قبل مواجهة الذهاب، حيث إن الفريق جاهز تماماً لخوض المباراتين".

وأضاف: "لا أعتقد أن العراق ليس لديه أفضلية بسبب خوضه لقاء الإياب في البصرة، إذ أن المرحلة من التصفيات تقام بنظام الذهاب والإياب، ويجب أن نستعد لكل مباراة بشكل منفصل، وعلينا التركيز أولاً في لقاء الذهاب، ثم بعد ذلك نفكر في مباراة الإياب".

وعن اختيار تشكيلة الفريق، قال: "اخترنا 24 لاعباً للمباراتين، ولدينا خيارات هجومية عديدة، مثل أيمن حسين ومهند علي".

أما بالنسبة إلى تصريح المدرب أولاريو كوزمين أنه قام بدراسة منتخب العراق، قال: "هذا الأمر يعد طبيعياً، ولقد قمت بالأمر نفسه بدراسة كل كبيرة وصغير في منتخب الإمارات، والأهم أن نكون في كامل تركيزنا وحاضرين ذهنياً خلال المباراة".

وأردف: "الجانب الذهني مهم جداً، وهذه هي المرة الأولى التي يصل فيها منتخب العراق إلى هذه المرحلة من التصفيات، لذلك يجب أن نقدم كل ما لدينا، وأن نقاتل من أجل التمسك بحظوظنا في التأهل إلى كأس العالم".

وتابع: "نظام القرعة لم يكن جيداً، ومنتخب الإمارات يتفهم هذا الأمر خصوصاً أنه واجه المشكلة نفسها بخوض المرحلة الماضية من التصفيات في قطر بينما لعبنا في السعودية، وهو ما منح الأفضلية للمنتخبين صاحبي الأرض".

من جهته قال لاعب منتخب العراق أمير العماري إنه: "طموحاتنا عالية ولدينا ثقة كبيرة في الحصول على بطاقة التأهل إلى المرحلة المقبلة من التصفيات".

وأشار في مؤتمر صحافي إلى أن لاعبي "أسود الرافدين" سيقاتلون من أجل تحقيق الفوز، مشيداً بدور جمهور العراق، وقال: "نتمنى تحقيق جيدة في الإمارات، حتى نحصل على أفضلية عندما نلعب مباراة الإياب على ملعبنا، وأن نتمكن من إسعاد جمهورنا".