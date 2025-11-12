كوزمين: صدمة إهدار التأهل المباشر إلى المونديال تحفزنا للفوز على العراق

أكد مدرب المنتخب الوطني، الروماني أولاريو كوزمين أن "الأبيض" جاهز لمواجهة العراق، في ذهاب ملحق تصفيات كأس العالم 2026، لافتاً إلى أن صدمة الخسارة أمام قطر ستكون حافزاً للاعبي المنتخب لتحقيق الفوز والتأهل إلى المرحلة المقبلة من التصفيات.

وقال كوزمين في مؤتمر صحافي، اليوم الأربعاء، في استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في أبوظبي، إنه: "نخوض واحدة من المباريات في تاريخ كرة الإمارات، ونعلم أننا يجب أن نقدم كل ما لدينا في هذه المباراة، خصوصاً أننا سنلعب أمام منتخب منظم جداً، لذلك يجب أن نكون في كامل تركيزنا ولا نتأثر بنتيجة المباراة الماضية في ملحق التصفيات".

ورداً على سؤال حول كيفية التعامل مع الكرات العرضية وخطورة مهاجم العراق أيمن حسين، قال: "سنركز على إيقاف جميع اللاعبين، وليس أيمن حسين فقط، لقد تابعنا طريقة لعب منتخب العراق، إذ أن التفاصيل الصغيرة ستحسم المباراة، وهو الأمر الذي يجعلنا أن نخوض اللقاء ونحن في كامل تركزينا".

وأضاف: "منتخب العراق يضم عدد كبير من اللاعبين المميزين في الدوريات الأوروبية، وهذه المرحلة من التصفيات يجب علينا خلالها أن نتجنب ارتكاب الأخطاء".

أما بالنسبة إلى كيفية تجاوز التعثر في مباراة قطر وتأثيرها على معنويات اللاعبين، قال: "الآلم هو أفضل معلم في الحياة، ولا شك كان من الصعب تجاوز هذه الخسارة، وإهدار فرصتنا في التأهل مباشرة إلى كأس العالم، وأتفهم تماماً معاناة اللاعبين وحزنهم بعد هذه المباراة، ولكن نثق تماماً في قدرة اللاعبين على الظهور بشكل جيد في مباراتينا أمام العراق، وقد يكون نظراً لخبرتي وعمري الكبير تمكنت من تجاوز هذه الخسارة، وأرى أنها في الوقت نفسه يجب أن تكون حافزاً لتحقيق الفوز".

وتابع: "زيارة رئيس اتحاد الكرة الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان لتدريب المنتخب تعد حافزاً معنوياً كبيراً بالنسبة إلى اللاعبين، ولقد تحدث معي مباشرة بعد مباراتنا أمام قطر، ولا شك أنه دوراً كبيراً في تحفيز اللاعبين".

وعن نفاد التذاكر قبل 3 أيام من المباراة، تحدث عن جمهور الإمارات، وقال: "الشيء الذي جعلنا أكثر حزناً هو الجمهور الذي نتمنى أن نسعده، ونحن سعداء باستمرار دعم الجمهور لنا، وبالتأكيد هم المحرك الأساسي بالنسبة لنا أمام العراق".

من جهته قال لاعب المنتخب الوطني يحيى نادر إنه مواجهتي العراق من أهم المحطات في تاريخ "الأبيض" مشدداً على جاهزية اللاعبين، ورغبتهم في إسعاد الجمهور بتحقيق الفوز.

وأوضح: "بعد المباراة الماضية اللاعبون لديهم الرغبة في التعويض، وسنتمسك بفرصتنا في التأهل إلى كأس العالم، وعلينا أن نتعامل مع الوضع بتركيز كبير خصوصاً أننا سنلعب مباراة الإياب في العراق، ونتيجة المباراتين ستحدد هوية المتأهل إلى المرحلة المقبلة".

وشدد نادر على أن دور الجمهور سيكون كبيراً، مبيناً: "نتوجه بالشكر إلى الجمهور على دعمه الدائم لنا، ونؤكد لهم أننا سنقاتل من أجل الانتصار وإسعادهم".